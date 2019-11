Der Streit um die Gewerbeansiedlung Gailhof geht weiter

Wedemark

Die geplante – aber umstrittene – Gewerbeansiedlung am Neuen Hessenweg in Gailhof ist am Freitag, 1. November, Thema bei einem Gespräch zwischen Wedemarks Verwaltungsspitze und der Initiative von Bürgern. Die Protestler wünschen sich Antworten auf ihre kritischen Fragen und Gegenvorschläge.

Zentral ist eine Forderung der Betroffenen aus Gailhof und Meitze: Sie wollen das vorgesehene Gewerbe- und Industriegebiet vom Dorfrand und dessen Seite des Neuen Hessenwegs weg auf Flächen jenseits der Straße verlagert wissen. Dass dies möglich wäre, vertritt auch FDP-Ratsherr Erik van der Vorm. Für die Ratsgruppe FDP-Fraktion/Bündnis C brachte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Ratsantrag dazu ein. Die Fläche östlich Neuer Hessenweg so nahe an der Bebauung von Gailhof nannte er „völlig ungeeignet“ und beantragte zudem, dass der Rat noch in der Sitzung einen früher dazu gefassten Beschluss aufhebe.

Vorschlag: Fläche soll Richtung Autobahn entwickelt werden

Danach soll in dem Plangebiet zwischen Dorfrand Gailhof und Neuem Hessenweg im Südabschnitt klein- und mittelständisches Gewerbe Platz finden, im Nordabschnitt soll ein Industriegebiet Bauflächen für logistiknahe Unternehmen bereitstellen.

Es folgte eine geharnischte Reaktion auf van der Vorms Antrag: Hoch erregt nahm Bürgermeister Helge Zychlinski das Mikrofon und verwies darauf, dass die Fläche am Ortsrand Gailhof im Gemeindeentwicklungsplan seinerzeit auch van der Vorms Zustimmung gefunden hatte. „Sie haben die Fläche mit vorgesehen! Sie haben Ihre eigenen politischen Maßstäbe mal eben verschoben“, hielt Zychlinski van der Vorm vor. Die Gemeinde untersuche geordnet alles, was möglich sei bei der Gewerbeansiedlung. Die Verwaltung wolle hören, was die Bürger dazu sagen, aber sie habe eben noch mehr zu berücksichtigen, argumentierte er. Alles werde geprüft und gehe dann wieder in den Rat.

Der FDP-Politiker verwahrte sich gegen einen Vorwurf des Bürgermeisters, dass er sich – sinngemäß – von der Bürgerinitiative ins Boot holen lasse. „Sie haben mir gerade vorgeworfen, dass ich jetzt aus Opportunitätsgründen gegen etwas stimme, was ich mal zum Gemeindeentwicklungsplan beschlossen habe“, sagte van der Vorm. „Aber wenn Bürger massiv gegen eine Beplanung sind, bin ich doch kein Opportunist. Wenn ich nicht in der Lage bin, aufzunehmen, was Bürger sagen, bin ich nicht in der Lage, Politiker zu sein.“ Außerdem sei der Gemeindeentwicklungsplan von 2013 nur eine Vorhabenplanung gewesen, argumentierte der Freidemokrat.

Der Antrag wurde nach erneut heftigem Austausch zwischen Bürgermeister und van der Vorm nicht in dieser Ratssitzung entschieden, sondern formgerecht in den Fachausschuss verwiesen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Ursula Kallenbach