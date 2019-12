Der Chor Eternal Flames singt beim Weihnachtskonzert

Mellendorf

Einen bunten Strauß an weihnachtlichen Stücken bringen Ted Adkins und sein Vokalensemble Eternal Flames mit nach Mellendorf: Der 15-köpfige Chor tritt am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr beim Weihnachtskonzert in der St.-Georgs-Kirche auf. Schon seit den Sommermonaten probt das Ensemble, um dem Publikum neue und stimmungsvolle Weihnachtslieder vorzutragen. Dabei zeichnet sich das Programm wieder durch große Vielfalt aus.

Vom Chorgesang über Duette bis zu Soli

Die Bandbreite reicht von klassisch bis rockig. Die von Ensembleleiter Adkins ausgebildeten Stimmen werden neben dem Chorgesang auch in Duetten und Soli zu hören sein. Das Konzert bietet die Möglichkeit, sich zu besinnen und auf die kommende Weihnachtszeit einzustellen, dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen und sich von schöner Musik und bewegenden Stimmen verwöhnen zu lassen, verspricht Adkins.

Einlass in die St.-Georgs-Kirche an der Wedemarkstraße 28 in Mellendorf ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ende wird um eine Spende gebeten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier