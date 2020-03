Nach Sturmschaden: Der Brelinger Riese wird wieder aufgebaut

Brelingen

Als Anfang Februar das Sturmtief „Sabine“ über den Norden hinwegfegte, hatte sich Friedrich Schröter zunächst keine Gedanken gemacht. Umso entsetzter war er, als er am Nachmittag des 9. Februar davon erfuhr, dass der Brelinger Riese zum wiederholten Mal einem Windstoß nicht standhalten konnte. „Das ist schon eine Herzensangelegenheit von mir“, sagt der 60-Jährige, der den Riesen vor knapp zehn Jahren im Juni 2010 errichtet hat. Es baute sich schnell Frust auf. „Das hätte mir nicht passieren dürfen“, sagt er selbstkritisch. „Man muss wissen, dass eine große Windlast auf ihm liegt.“

Knie knicken weg

Und dieser Wind legte den Riesen – im wahrsten Sinne – aufs Kreuz. Die Knie knickten in 1,20 Meter Höhe ein. „Das ist wie beim Mensch, da ist das Knie auch ein Schwachpunkt“, erklärt der Erbauer. Die gesamte Konstruktion sei verbogen und deshalb nicht mehr zu gebrauchen. Daher sei der Fall diesmal komplizierter als beim ersten Umkippen, als lediglich die Verbindung zur Bodenplatte brach.

Der gebeutelte Riese soll nun einer umfassenden Operation unterzogen werden. „Er bekommt ein ganz neues Skelett“, kündigt Schröter an. „Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen“, betont er mit einem Lachen. Nur die drei Zentimeter dicke Grundplatte mit drei mal 1,5 Meter Länge bleibt liegen, alles andere wird erneuert. Der Riese, der wieder eine Höhe von etwa siebeneinhalb Metern erreichen soll, wird mit einem 80 Millimeter Quadratrohr mit fünf Millimeter Wandstärke neu aufgebaut. „Die alte Figur hatte ein 50er Quadratrohr, das nur halb so dick war“, sagt Schröter. „Allerdings“, fügt er erklärend hinzu, „lag das auch daran, dass das Kunstwerk gar nicht für eine so lange Dauer gedacht war. Das entstand damals mit heißer Nadel.“

Neubau bis Ende Mai

Wann die Arbeiten genau beginnen sollen, lässt Schröter noch offen. Der Landwirt wartet auf schöneres Wetter. „Wir wollen nicht im Matsch herumlaufen.“ Bis zu den Kulturtagen in Brelingen Ende Mai soll die neue Figur stehen. Schröter baut dabei auf die Unterstützung von zwei oder maximal drei Helfern. Ein Freund wird für die Arbeit, für die Schröter ein Wochenende ansetzt, seinen Teleskoplader zur Verfügung stellen.

Sind die Metallarbeiten durch den Landwirt abgeschlossen, kommt dessen Frau, Bärbel Senger, ins Spiel. „Für das Weideflechten ist sie zuständig“, sagt Schröter. In der Nähe des Riesen liegt bereits ein Weide-Haufen bereit, damit der Riese wieder seine stämmige Form erhalten kann.

Von Mark Bode