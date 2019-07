In europäischen Staaten gelten unterschiedliche Regeln für die Dashcams. Zugelassen sind sie in Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Malta, Norwegen, Schweden, Serbien und Spanien. Der Einsatz in den Niederlanden dient nur dem privaten Gebrauch. Hingegen gibt es in Belgien, Luxemburg, Portugal und in der Schweiz datenschutzrechtliche Bedenken, die gegen eine Verwendung der Kamera im Auto sprechen.

In Österreich unterliegen fix installierte Kameras mit Blick auf öffentliche Bereiche den strengen Anforderungen des Datenschutzgesetzes sowie der Datenschutzgrundverordnung. Danach macht sich strafbar, wer Aufnahmen ins Internet stellt – auch wenn sie eine Straftat zeigen. Verwendet werden dürfen die Videos für den privaten Gebrauch, beispielsweise um Landschaft oder Fahrstrecke zu dokumentieren. ams