Wedemark - Im Wohnzimmer und in der Natur: Das macht den Konfirmandenunterricht in Bissendorf so besonders

Treffen im heimischen Wohnzimmer und Schnitzeljagden auf dem Friedhof: In der Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf läuft der Konfirmandenunterricht etwas anders ab. Bei den Jugendlichen kommt das ebenso gut an wie bei den Eltern, die den Unterricht abwechselnd ausrichten.