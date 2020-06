„Das hat was von Käfighaltung“: Kita-Träger in der Wedemark kritisieren Pläne des Kultusministers

Wedemark

Die Kindertagesstätten wechseln ab dem 22. Juni vom Corona-Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb – so hat es der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne angekündigt. Heißt: Alle Kinder dürfen in ihre Einrichtung zurückkehren – wahrscheinlich jedoch nur abwechselnd und zu bestimmten Zeiten. „Es wird kein Regelbetrieb sein wie vor Corona“, sagte Tonne kürzlich. Die Gemeinde Wedemark als Träger von acht Einrichtungen sieht das ähnlich –und übt deutliche Kritik an den Plänen des Ministers.

Eine Rückkehr aller Kinder in die Kitas sei unter den derzeitigen Sicherheits- und Hygienevorgaben des Kultusministeriums nicht möglich. „Wenn das Land nichts an diesem Rahmenhygieneplan ändert, dann wird es kaum eine Kindertagesstätte geben, die alle Kinder aufnehmen kann“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski.

Verwaltungschef sieht „erheblichen Klärungsbedarf“

Der Verwaltungschef hat deshalb „erheblichen Klärungsbedarf“ und fordert, dass das Land klare Vorgaben für die weitere Öffnung macht. Ohne eine Anpassung des derzeit geltenden und vom Land vorgegebenen Hygieneplans für die Kindertagesstätten wisse die Gemeinde nicht, wie sie einen eingeschränkten Regelbetrieb in den eigenen Einrichtungen umsetzen solle. Aktuell sollen die Kinder in kleinen Gruppen und von festen Bezugspersonen betreut werden. Die Gruppen dürfen sich nicht durchmischen. Das solle auch so bleiben, kündigte das Kultusministerium an – „um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten“. Doch bereits jetzt, im Notbetrieb, seien einzelne Einrichtungen voll, berichtet Zychlinski.

Als „per se gut“ bezeichnet er die Möglichkeit, bei der Betreuung der Kinder nicht nur Erzieher einsetzen zu dürfen. Doch woher die weiteren Mitarbeiter kommen sollen, sei eine nicht einfach zu lösende Frage. Die Gemeinde werde Gespräche mit einzelnen Ehrenamtlichen, etwa aus dem Mehrgenerationenhaus (MGH), führen und fragen, ob sie in den Kitas aushelfen könnten. Manche Mitarbeiter hätten eine pädagogische Ausbildung, berichtet Zychlinski.

„Träger haben jetzt den Schwarzen Peter“

Aktuell gibt es in den kommunalen Einrichtungen 201 Anmeldungen für die Notbetreuung. Die Verwaltung wolle die Eltern in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen informieren, kündigt Zychlinski an. Die Gemeinde arbeite trotz der zahlreichen Unklarheiten an einem Plan für den eingeschränkten Regelbetrieb, den die Kommune versuche, „so gut es geht“ umzusetzen. Ärmel hochkrempeln und weiter machen – „das ist unsere Devise“.

Auch die Kinnerstuuv der Kinderfreunde Wedemark in Negenborn lässt Eltern und Kinder nur zeitversetzt hinein. Quelle: Ursula Kallenbach

„Wir haben einen Plan für alle unsere drei Einrichtungen in Mellendorf sowie Negenborn und werden alle Kinder wieder zulassen“, sagt Tim Arndt-Sinner, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Kinderfreunde Wedemark. Gleichwohl ist sein Unmut groß. „Man weiß nicht, worauf man sich einstellen soll. Das Kultusministerium überlässt die Entscheidungen den einzelnen Trägern. Da liegt jetzt der Schwarze Peter, sie tragen die Verantwortung.“

Der eingeschränkte Regelbetrieb werde leider keinen geregelten Kindergartenalltag bieten, gibt er zu bedenken. Abstand, getrennte Gruppen, zeitversetztes Bringen und Abholen, kein normales Spiel draußen – „das hat was von Käfighaltung“. Arndt-Sinner ist noch nicht überzeugt, ob alle Eltern von dem Angebot überhaupt Gebrauch machen werden.

Freie Träger lehnen ungelerntes Personal ab

Besonders kritisch beurteilt er, dass nun Erzieher „zur Sicherstellung des Auftrags quasi von der Straße geholt werden“ könnten. „Trotz Einschränkungen haben wir einen pädagogischen Anspruch“, betont Arndt-Sinner. Bei den Wederackern und der Krippe Allerhop in Mellendorf sowie in der Kinnerstuuv in Negenborn werde jedenfalls kein ungelerntes Personal eingesetzt werden, stellt er klar.

Für die Kindertagesstätte Spatzennest in Hellendorf hat das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) als Träger vorgegeben dass keine ungelernten Fachkräfte eingesetzt werden sollen. Leiter Peter Lönnecke berichtet, alle zehn Mitarbeiter im Spatzennest seien bereit, auch unter neuer Regelung eingesetzt zu werden – er selbst eingeschlossen.

In Hellendorf ist die DRK-Kita Spatzennest auf einen eingeschränkten Regelbetrieb ab 22. Juni vorbereitet. Quelle: Ursula Kallenbach

Jede Einrichtung muss für sich planen

Es sei kaum möglich, die Vorgaben des Hygieneplans mit gleichzeitiger Gruppentrennung für den Regelbetrieb umzusetzen, bestätigt Lönnecke. Jede Einrichtung müsse es für ihr eigenes Haus realisieren. „Wir sind intensiv damit beschäftigt, die Vorgaben einzuplanen“, stellt Lönnecke fest. „Aber es ist möglich, dass der Regelbetrieb eingeschränkt fahren muss.“ Schon jetzt gilt die Abstandsregel bei der Übergabe der Kinder. Eltern dürfen mit ihrem Kind nur einzeln in den Eingangsbereich eintreten; dasselbe gilt, wenn die Kinder die Kita verlassen.

Für den Regelbetrieb geht es dort im Kindertagesstättenbereich um zwei Gruppen mit je 25 Kindern. Die Plätze in der Notbetreuung, die noch für eine Woche läuft, nutzen Eltern in zwei Gruppen mit neun beziehungsweise acht Kindern, weitere fünf sind angemeldet. „Die Notplätze waren nicht gefüllt. Die Eltern haben den Schutz ihrer Kinder sehr ernst genommen“, erklärt Lönnecke. Auch im angeschlossenen Hort werden acht Kinder auf Notplätzen betreut.

Ein Regelbetrieb unter Hygiene- und Abstandsregeln, wenn die Kita-Gruppen getrennt gehalten werden müssen, erfordere, Gruppenräume und Bewegungsraum sowie die Möblierung neu zuzuordnen, führt der Leiter als Probleme an. Es werde zudem mittags – jetzt in der Notbetreuung und dann weiterhin – ein Mittagessen angeboten. Gleichzeitig gebe es in der Regelbetreuung einen Sonderdienst von 12 bis 13 Uhr für die Kinder, die nicht essen. Dies alles müsse neu sortiert werden.

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach