Das hat es mit der Baustelle neben der A7 in Berkhof auf sich

Entsteht ein neuer Gewerbestandort in Berkhof? Zumindest sind an der Anschlussstelle der Autobahn 7 in Berkhof Baufahrzeuge zu sehen. Es handelt sich dabei um eine große Fläche gegenüber vom Rewe-Logistikzentrum – aber eben um keinen industriellen Anlass. „Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereitet einen Bereich vor, um dort während der Bauarbeiten auf der Autobahn Gerätschaften und Materialien zu lagern“, sagt Ewald Nagel, Sprecher der Gemeindeverwaltung.

Dies bestätigt Rick Graue, Fachbereichsleiter Bau bei der zuständigen Landesbehörde in Verden. Die beauftragte Firma Strabag werde auf der Fläche Splitte und Kiesel lagern. Zudem werde auf dem Areal im Sommer der Beton für die neue, nahe gelegene Fahrbahn gemischt. Dieses Gelände habe das Unternehmen angemietet – bereits in den vergangenen zwei Jahren habe es den Standort während der Autobahnbaustelle gegeben, sagt Graue.

Baustelle über mehrere Monate

Bis voraussichtlich Ende November dauern die Bauarbeiten. Dabei erneuert die Firma die komplette Betonfahrbahn auf der zwölf Kilometer langen Strecke zwischen der Raststätte Allertal und dem Parkplatz Osterriehe in Richtung Hannover. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich, teilte die Landesstraßenbaubehörde mit. Es ist der letzte noch fehlende Abschnitt zwischen der Raststätte Allertal und dem Dreieck im Norden von Hannover.

Seit Ende Februar stehen in Richtung Norden statt drei nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auch in Richtung Süden ist es derzeit enger – bis 25. März ist dort ebenfalls eine Spur gesperrt. Voraussichtlich in der Nacht zum 26. März soll die Verschwenkung der Spuren in Richtung Hannover auf die Gegenfahrbahn eingerichtet werden. Ab Anfang April beginnen Graues Angaben zufolge die eigentlichen Bauarbeiten. Und für Wedemärker gibt es zusätzliche Einschränkungen: Autofahrer können in Berkhof nicht mehr auf die Autobahn 7 in Richtung Süden auffahren. „Die Auf- und Abfahrt Berkhof bleibt während der gesamten Bauzeit in Fahrtrichtung Hannover gesperrt“, hieß es von der Landesbehörde.

Tempo 30 kommt erneut

Dann droht es auf den Straßen in der Wedemark wieder voller zu werden – denn die offizielle Umleitung zur Autobahn führt durch die Gemeinde. In den vergangenen Jahren, während der Verkehr staubedingt durch die Kommune rollte, hatte die Verwaltung in den Abend- und Nachtstunden Tempo 30 auf den Umleitungsstrecken angeordnet.

Diese Regelung wurde in der Winterpause des Autobahnbaus zunächst ausgesetzt. Die Schilder sind verschwunden. Denn: Die Anordnung galt nur für die Arbeiten in dem A-7-Bauabschnitt zwischen Berkhof und dem Dreieck Hannover-Nord, erklärte Graue im Februar. „Wir hätten es gern durchgängig beibehalten – auch, weil sich viele Leute daran gewöhnt hatten“, sagt Nagel.

Im Heidekreis stehen Graues Angaben zufolge die Schilder, die das Tempo zwischen 20 und 6 Uhr auf 30 Stundenkilometer beschränken, bereits. Die Kommune hatte das Tempolimit ebenfalls wieder angeordnet. Wedemarks Gemeindesprecher Nagel kündigte am Freitag an, dass die Schilder ab Mittwoch, 25. März, wieder stehen werden. Sobald die Anordnung der Verwaltung vorliege, so sagte Graue, könne die beauftragte Firma damit beginnen, die Tafeln entlang der Straßen aufzustellen.

Von Stephan Hartung und Julia Gödde-Polley