Nach Corona-Pause: Mooriz öffnet wieder

Das Moorinformationszentrum (Mooriz) öffnet wieder. Ab dem Himmelfahrtstag am Donnerstag, 21. Mai, steht das Moorinformationszentrum in Resse Besuchern wieder offen – aber mit Auflagen. Interessierte können die interaktive Ausstellung mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr besuchen. Der Eintritt ist frei. Um den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter zu gewährleisten, dürfen sich maximal fünf Besucher gleichzeitig im Gebäude, Altes Dorf 1 B in Resse, aufhalten.

Zwei Monate war das Moorinformationszentrum aufgrund der Corona-Pandemie für den Besuch geschlossen. Die kürzlich verkündeten Änderungen der Landesverordnung machen eine Öffnung unter Auflagen wieder möglich. Die Ehrenamtlichen vom Verein Bürger für Resse freuen sich, wieder Besucher begrüßen zu können. Das Vereinsbüro im Mooriz ist dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr unter Telefon (05131) 4799745 und Fax (05131) 4799746 erreichbar. Per E-Mail können Interessierte Fragen an vorstand@buerger-fuer-resse.eu richten.

