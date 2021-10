Mellendorf

Der Förderverein der Grundschule Mellendorf ist fleißig gewesen. Herausgekommen ist eine neue Bücherei für die Schülerinnen und Schüler. Ein Jahr ist seit der Fertigstellung vergangen, endlich konnten die freiwilligen Helfer am Montag die Bibliothek nach den aktuellen Corona-Regelungen in Betrieb nehmen.

Etwa 5000 Euro hat der Förderverein in die Renovierung investiert. „Wir wollten den Kindern langfristig eine Freude bereiten“, sagt Heike Siedenberg, Vorsitzende des Fördervereins. Dazu bedurfte es ihren Angaben zufolge einiges an Vorstellungskraft, denn die ehemalige Bücherei war nicht mehr nutzbar. Der alte Teppich in den Räumen stellte mittlerweile eine Stolperfalle für die Schülerinnen und Schüler dar.

Selbst die elektrischen Leitungen mussten nach eingehender Inspektion komplett erneuert werden. Die Gemeinde Wedemark war ebenfalls aktiv und hatte das alte Waschbecken, das noch von der Nutzung im Werkraum zeugte, inzwischen abgebaut.

Renovierung in den Sommerferien

Die komplette Grundsanierung des 30 Quadratmeter Raumes gelang innerhalb der sechswöchigen Sommerferien vorigen Jahres. Einer der Aktivposten war dabei Malermeister Andreas Jens. Der hatte zudem einen Teil der Arbeiten mitfinanziert. Von den ursprünglichen Zuständen sei heute nichts mehr zu erkennen, sagt Siedenberg. So bedenkt nun ein hochwertiger neuer Teppich den Boden. Dieser sei feuerfest und auch für Allergiker geeignet.

„Jetzt können Kindern auch auf dem Boden sitzen und lesen“, meint die Vorsitzende des Fördervereins. Zudem bestimmten nun Couches die Leseecken, zudem seien helle und freundliche Farben für die Wände verwendet worden.

Auch in neue Bücher hat der Förderverein investiert. Und zwar vor Ort beim Wedemarker Buchhandel von Hirschheydt. Besonders beliebt bei den Kindern seien, „Lottaleben“, „Schule der magischen Tiere“ und der Klassiker: „Die drei ???“, weiß die ehrenamtliche Leiterin der Bücherei, Kathrin Badel.

Heike Siedenberg (von links), Andreas Jens, Thomas Wenzel, Silke Oelze und Kathrin Badel haben die Grundschul-Bücherei auf Vordermann gebracht. Quelle: Fiona Lechner

Kinder freuen sich über neues Angebot

Freiwillige Helfer und „Leseeltern“ betreiben die Ausleihe, natürlich mit gültigem Impfnachweis. Jede Klassenstufe darf einmal die Woche in der Bücherei stöbern und schmökern. So dient der neue Lesesaal gleichzeitig als Zusatzraum, der bei der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler helfen kann. Schon jetzt seien die Kinder begeistert von der neuen Bibliothek, berichtet Schuleiter Thomas Wenzel. „Am ersten Tag war der ganze Flur voller Schuhe“, beschreibt er die offizielle Inbetriebnahme. Denn im Leseraum gilt neben einer Hygiene- auch eine Socken-Regel, um den neuen Teppich so lange wie möglich zu erhalten, sagt Siedenberg.

Die nächsten Arbeiten werden bereits geplant, kündigt Schulleiter Wenzel an. Vor allem Bilder an den Wänden, die die Kreativität fördern sollen, und blickdichte Jalousien werden die Bücherei demnächst bereichern. So könnten die Kinder ungestört lesen. Einer Realisierung dürfte nun nicht mehr viel im Wege stehen: Denn Malermeister Jens hat bereits einige Ideen entwickelt, wie dieses nächste Projekt umgesetzt werden kann.

Von Fiona Lechner