Wedemark

Zunächst hat die Wahl eines stellvertretenden Bürgermeisters in der Ratssitzung am Montag nach Routine ausgesehen – doch dann sorgte FDP-Ratsherr Erik van der Vorm für eine Überraschung. Unter der Überschrift „Nicht immer nur die Großen“ schlug er seine Fraktionskollegin Andrea Giese vor. Sie fehlte zwar in der...