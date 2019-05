Elze

An der Straße Moorhestern in Elze ist am Donnerstagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Flammen aufgegangen. Die Bewohner des Hauses konnten sich zwar rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Das Gebäude ist aber nach Angaben der Feuerwehr trotz eines schnellen Löscheinsatzes vorerst unbewohnbar. Die insgesamt fünf Bewohner kamen noch am Abend vorübergehend bei Verwandten unter.

Zur Galerie In der Gemeinde Wedemark ist im Ort Elze der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Insgesamt 60 Rettungskräfte und Drehleiter im Einsatz

Laut Feuerwehrsprecher Jens Kahlmeyer waren die Einsatzkräfte gegen 18.55 Uhr alarmiert worden. Um den brennenden Dachstuhl zu löschen, waren vier Ortsfeuerwehren mit insgesamt elf Fahrzeugen und 60 Rettungskräften im Einsatz. Gelöscht wurde auch von der Drehleiter aus. Nach etwa eineinhalb Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, teilte der Feuerwehrsprecher mit. Nach dem Löschen sei noch mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht worden.

Erhebliche Brand- und Löschwasserschäden

Zu Höhe des entstandenen Schadens an dem Gebäude konnte die Feuerwehr am Donnerstagabend noch keine Angaben machen. Bei dem Brand sei außer dem gesamten Dach auch eine dort installierte Fotovoltaikanlage zerstört worden. Wegen erheblicher Brandschäden und großer Mengen Löschwassers sei das Haus nun vorerst nicht mehr bewohnbar, sagte der Feuerwehrsprecher. Unterdessen haben Experten der Polizei die Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr ist in Elze an der Straße Moorhestern wegen eines Dachstuhlbrandes im Einsatz. Quelle: Christian Elsner - HAZ / NP

Weitere Meldungen über Einsätze von Rettungskräften finden Sie im Polizeiticker Wedemark.

Von Ingo Rodriguez