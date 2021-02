Mellendorf

Die steigenden Temperaturen haben den Wassereinbruch durch das Dach der IGS Wedemark verschlimmert. „Das Tauwetter hat zugeschlagen“: So formulierte es Bürgermeister Helge Zychlinski am Mittwoch, dass nun mehr Wasser ins Obergeschoss gelaufen sei als noch während der frostigen Vortage. Die Reparatur ist im vollen Gange, alles wird aber nicht gleich zu erledigen sein.

In der vergangenen Woche war Wasser durch Teile des Dachs in die dritte Etage des IGS-Trakts am Campus W in Mellendorf eingedrungen. Die Gemeinde hatte den betroffenen Bereich daraufhin absperren müssen. Für die Gesamtschule ist der Ausfall mehrerer allgemeiner Unterrichtsräume und des Naturwissenschaftsraums momentan zu verkraften, da sich wegen der Pandemie-Lage lediglich die Abschlussjahrgänge im Präsenzunterricht befinden.

Dachsanierung erfolgt erst später

Die Gemeinde vermutet einen Baumangel als Ursache. Bereits 2014 war unter einem anderen Teil der Dachkonstruktion ein ganz ähnlicher Schaden festgestellt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters sind Dachdecker damit beschäftigt, die undichten Stellen zu reparieren. Zugleich liefen Trocknungsgeräte, und das Reinigungspersonal sei auch kräftig eingebunden. Wenn es jetzt trocken bleibe, dann erwarte er erst einmal keine weiteren Probleme, äußerte sich Zychlinski am Mittwoch zuversichtlich.

Allerdings geht es nun erst einmal darum, die undichten Stellen zu flicken. Eine umfangreiche Sanierung des Dachs der Gesamtschule, die offenbar nötig sein wird, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Dabei werde man Ferien nutzen, kündigte der Bürgermeister an. Er geht davon aus, dass die fachgerechte Sanierung einen sechsstelligen Betrag kosten wird. Allerdings hatte die Gemeinde 2011 einen Teil der vereinbarten Zahlungen an das damals insolvent gegangene General-Bauunternehmen einbehalten – „einen hohen sechsstelligen Betrag“, wie Zychlinski sagte. Ob die Gemeinde zur Zahlung der Sanierungskosten darauf zurückgreifen muss, wird sich erst noch entscheiden: „Der Schaden ist der Versicherung gemeldet.“

Von Frank Walter