Mellendorf

Der DRK-Ortsverein Wedemark und das DRK-Blutspendeteam laden für Freitag, 20. September, zur nächsten Blutspende ein. Spender sind von 16 bis 19.30 Uhr in der Grundschule, Am Royeplatz 3 in Mellendorf, willkommen.

Spenden kann jeder Mensch im Alter von 18 bis 72 Jahren. Erstspender dürfen höchstens 68 Jahre alt sein.

Wer Blut spenden möchte, muss seinen Personalausweis oder Führerschein sowie bei wiederholter Spende den Spenderpass mitbringen.

Zur Stärkung gibt es im Anschluss einen Imbiss für die Spender, kündigen die Organisatoren an.

Von Julia Gödde-Polley