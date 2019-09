DLRG bringt 200 Kindern das Schwimmen bei

Wedemark

DLRG-Sprecher Karsten Hölscher spricht von einer erfolgreichen Saison der Lebensretter aus der Wedemark. Denn während der Trainingseinheiten im Freibad Mellendorf hatten gut 200 Kinder und Jugendliche an der Schwimmausbildung der Ortsgruppe teilgenommen. Dabei wurden vier Seepferdchen-Prüfungen absolviert sowie 15 Bronze-Abzeichen, zehn Jugendschwimmscheine Silber und drei in Gold.

18 Teilnehmer machen das Rettungsschwimmabzeichen bei der DLRG

Darüber hinaus haben vier Teilnehmer den Junior-Retter bestanden, 18 das Rettungsschwimmabzeichen, davon zehn Bronze und acht in Silber. Auch Erwachsene haben ihre Schwimmfähigkeit erweitert. So wurde in dieser Saison ein Schwimmschein in Bronze ausgegeben und einer in Silber.

Trotz dem Ende der Freiluftsaison erinnert Hölscher auch daran, dass nun die Winter-Trainingssaison der Wedemärker Rettungsschwimmer ansteht. Sie beginnt ab dem 16. September immer montags im Hallenbad Schwarmstedt. Auf der Homepage der Ortsgruppe unter www.wedemark.dlrg.de können Interessierte den Trainingsplan bereits eingesehen.

Von Sven Warnecke