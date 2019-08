Mellendorf

Irgendwann endet auch der schönste Sommer: Am Dienstag, 27. August, ist Schluss. Zumindest für die Rettungsschwimmer. An diesem Tag verabschiedet sich die DLRG Wedemark von der diesjährigen Freiluftsaison. Mitglieder und Gäste kommen ab 17.30 Uhr zum traditionellen Abschwimmen auf der Terrasse des Vereinsheims auf dem Gelände des Spaßbads in Mellendorf zusammen. Ab dem 16. September startet dann der Winter-Trainigsplan. Dann üben die Rettungsschwimmer immer montags im Hallenbad in Schwarmstedt.

Zufrieden blickt die Ortsgruppe nach Angaben von Sprecher Karsten Hölscher auf die Sommersaison 2019 zurück. Insgesamt nahmen etwa 200 Kinder und Jugendliche an der Schwimmausbildung der Ortsgruppe teil. Insgesamt vier haben das Seepferdchen erreicht. Die DLRG konnte zudem Bescheinigungen über 15 Bronze-Abzeichen, zehn Jugendschwimmscheine in Silber und drei in Gold ausstellen. Vier Teilnehmer haben den Junior-Retter bestanden, sowie 18 das Rettungsschwimmabzeichen – zehn in Bronze und acht in Silber.

Die Abzeichen erhalten die Kinder und Jugendlichen offiziell am 27. August. An dem Abend grillen die Ehrenamtlichen auch gemeinsam. Die Ortsgruppe bittet Teilnehmer, eigenes Besteck und Geschirr mitzubringen.

