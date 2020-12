Mellendorf

Die Polizei Wedemark ermittelt wegen versuchten Ladendiebstahls in einem Supermarkt in Mellendorf. Ein Täter konnte vorläufig festgenommen werden, dem Komplizen gelang indes die Flucht. Nach ihm wird gesucht.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, half eine couragierte Zeugin dabei, die Straftat zu vereiteln. Seinen Angaben zufolge beobachtete die Frau am Montag gegen 15.25 Uhr zwei Männer in dem Geschäft am Burgweg dabei, wie sie gemeinsam versuchten, Zigaretten im Wert von 116 Euro zu entwenden. Dabei sei das Duo trickreich vorgegangen, sagt der Ermittler. Einer der Täter schirmte seinen Komplizen vor dem Personal des Discounters ab, während dieser die Beute in einer Einkaufstasche verstaute.

Ertappte Diebe lassen ihre Beute zurück

Als die Kundin das bemerkte, ging sie auf die Männer zu und sprach diese an. Die Diebe flüchteten daraufhin sofort und ließen auch die Zigarettenschachteln zurück. Die Mitarbeiter des Ladens konnten einen 21 Jahre alten Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Dem Komplizen, der die Beute verstaut hatte, gelang jedoch die Flucht.

Wie Bebensee weiter berichtet, behauptete der als ausländischer Tourist registrierte 21-Jährige, allein im Geschäft gewesen zu sein und von einem Diebstahl nichts zu wissen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der junge Mann anschließend die Polizeiwache in Mellendorf wieder verlassen.

Hinweise zu dem zweiten Täter, von dem keine Beschreibung vorliegt, erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke