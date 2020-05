Couragierte Lastwagenfahrer stoppen Geisterfahrerin auf A7

Wedemark/Burgdorf

Eine 73 Jahre alte Frau aus Burgdorf ist am Dienstagabend als Geisterfahrerin auf der Autobahn 7 über eine längere Strecke unterwegs gewesen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Heidekreis stoppten zwei Lastwagenfahrer die Fahrt in Höhe Anschlussstelle Schwarmstedt. Die beiden 41 und 31 Jahre alten Männer aus Limburg und Buchholz/Nordheide waren über den Verkehrsfunk gewarnt worden und hatten daraufhin die Situation rechtzeitig erkennen können, berichtet der Polizist. Als sie die Scheinwerfer des entgegenkommenden Autos bemerkten, stellten sie daraufhin kurzerhand ihre Sattelzüge quer. Die Seniorin touchierte daraufhin beim Ausweichen die Mittelleitplanke und kam zu stehen. Nach Polizeiangaben blieb die Burgdorferin unverletzt. Die Höhe des Schadens stand am Mittwoch noch nicht fest. Er sei aber vergleichsweise glimpflich ausgefallen, berichtet Polizeisprecher Olaf Rothardt. Er spricht lediglich von leichten Dellen am Kotflügel des Autos.

Polizei bremst die Gefahr aus

Wie Rothardt weiter erläutert, war die Frau gegen 23.30 Uhr anderen Autofahrern aufgefallen, als sie in Höhe des Kreuzes Hannover-Nord mit eingeschaltetem Fernlicht gen Hamburg unterwegs war – allerdings auf der falschen Seite der Autobahn. In der Folge gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus, und bremsten in Höhe des Walsroder Dreiecks den Verkehr in Richtung Hannover aus. Ein weiteres Einsatzfahrzeug fuhr der Geisterfahrerin entgegen. Doch zwischenzeitlich griffen die beiden Lkw-Fahrer erfolgreich ein, lobt der Polizist das couragierte Verhalten.

Polizei : Geisterfahrerin hat offenbar gesundheitliche Probleme

Für die gut 20 Kilometer währende Geisterfahrt vermutet der Polizeisprecher gesundheitliche Probleme bei der Frau. Wo die Burgdorferin indes auf die Autobahn gefahren ist, steht derzeit nicht fest. Die Streifenbeamten beschlagnahmten den Führerschein der Seniorin.

Von Sven Warnecke