Mellendorf

Die Polizei Wedemark ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls aus einem Wohnhaus in Mellendorf. Die Ermittler kennen dank des beherzten Eingreifens der Bewohnerin nun den Täter, bitten aber um weitere Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, kehrte eine 56 Jahre alte Bewohnerin eines Hauses an der Straße Allerhop am Sonntag gegen 17 Uhr von einem Kurzurlaub zurück. Die Mellendorferin schloss die Haustür auf und begann, ihr Auto auszuladen. Als die Frau dann mit dem ersten Gepäck wieder im Haus erschien, stand sie plötzlich einem Unbekannten gegenüber.

Bewohnerin will Ausweis des Eindringlings sehen

„Sie trat sehr couragiert an den Mann heran, wollte seinen Ausweis sehen und fotografierte diesen auch“, berichtete Wehr am Montag. Außerdem forderte sie den Unbekannten auf, den Inhalt seiner Hosentasche zu zeigen. Doch diese waren leer. Anschließend flüchtete der Täter, vermutlich ohne Diebesgut, bevor die Polizei eintraf, schilderte der Polizist die Situation. „Frische Aufbruchspuren konnten an den Türen und Fenstern des Hauses nicht festgestellt werden.“

Zwar sind die Personalien des Täters nun der Polizei bekannt. Doch die Ermittler bitten unter Telefon (05130) 9770 um weitere Hinweise zu dem 55 Jahre alten Täter, der graue Haare hat, etwa 1,70 Meter groß ist und zur Tatzeit mit einer weißen Jacke bekleidet war. Wehr appelliert aber auch, sämtliche Türen nach Möglichkeit nicht länger unbeaufsichtigt offen stehen zu lassen, auch wenn man selbst im Haus ist.

Von Sven Warnecke