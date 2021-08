Gailhof/Mellendorf

Keinen Corona-Ausbruch seit 2020: Das können die Einrichtungen für psychisch Genesende in Mellendorf und Gailhof mit einigem Stolz verkünden. „Im Haus Schwanenwik in Mellendorf sind sämtliche 43 Bewohner geimpft, in der Mohmühle sind von 62 nur einige der stark psychisch Beeinträchtigten nicht geimpft“, berichtet Geschäftsführer Kai Niermann. Man erreiche manche halt nicht auf einem intellektuellen Level zu ihrem Schutz. Von den Mitarbeitenden seien mehr als 80 Prozent geimpft. Eine Riesenherausforderung sei mit Corona in den betreuten Wohnanlagen zu bewältigen gewesen.

Bei einem Besuch in der Mohmühle kann Helge Zychlinski zwar auf SPD-Wahltour, dann aber doch als Wedemarks Bürgermeister das „fette Dankeschön“ nicht abwehren, das die leitende Psychologin Monika Lüpke ihm für die schnelle Unterstützung durch die Kommune in der Pandemiezeit zollt. Regelmäßig habe Zychlinski Telefonkonferenzen mit allen Pflegeheimen in der Gemeinde organisiert und deren aktiven Austausch. „Sie haben uns auch unterstützt beim Beschaffen von Masken. Sie haben sich völlig anders positioniert als andere Bürgermeister rundum“, bescheinigt Lüpke dem Verwaltungschef.

Psychologin Monika Lüpke (von links) und Geschäftsführer Kai Niermann informieren in der Einrichtung Mohmühle in Gailhof Helge Zychlinski über die Arbeit. Quelle: Ursula Kallenbach

Bewohner können selbst über Impfung entscheiden

Großartig nennt Lüpke auch die Versorgung der Einrichtungen durch mobile Impfteams aus dem Impfzentrum in Hannover. „Dorthin oder zu Hausärzten zu fahren, wäre mit allen unseren Klienten eine riesige Organisation geworden.“ Auch bei den Hausärzten selbst seien sie auf ein Problem gestoßen. „Vielfach herrscht noch das alte Vormundschaftsdenken. Das war auch bei Ärzten so, die nach Unterschriften von Sorgeberechtigten fragten. Aber unsere Bewohner sind in der Lage, selbst über ihre Impfung zu entscheiden. Die Betreuer haben nur eine Beratungsfunktion“, erklärt Geschäftsführer Niermann.

Corona brachte Grenzsituationen für alle

Dennoch: Innerhalb der beiden Einrichtungen hat die Corona-Zeit die psychisch Kranken und die Verantwortlichen an ihre Grenzen gebracht – und darüber hinaus. „Noch niemals waren so viele Zwangseinweisungen zur Krisenintervention in die stationäre Psychiatrie der zuständigen Klinik Wahrendorff notwendig“, sagt die geschäftsführende Psychologin. Auch habe es einen Suizid gegeben. Die Ausnahmesituationen waren auch darauf zurückzuführen, dass „die Leute nicht mehr rausgehen sollten“, erklärt Niermann. Die Heimaufsicht habe dies mit einigem Druck deutlich gemacht. Ungern verwenden die Geschäftsführer das Wort „kaserniert“. Und doch beschreibe es die damalige Situation sehr genau.

In der Ergotherapie fertigen die Bewohner Holzarbeiten oder lernen weben. Quelle: Ursula Kallenbach

„Für uns war das eine Katastrophe“, sagen die Geschäftsführer. Mit Augenmaß, Pragmatismus und Disziplin sei es gelungen, durchzukommen. So durften sich die Bewohner in den Häusern und auf dem Gelände frei bewegen. In der Mohmühle, die in Gailhof abseits der Landesstraße 310 auf zwölf Hektar ländlichem, baumbestandenen Grundstück liegt, wurde eigens ein kleiner Supermarkt für kleine Einkäufe eingerichtet.

In der Weberei der Einrichtung Mohmühle informieren Kai Niermann (vorn von links) und Monika Lüpke Bürgermeister Helge Zychlinski über Therapieangebote und Werkstätten für die psychisch Erkrankten. Quelle: Ursula Kallenbach

Psychisch Erkrankte sollen eigene Schritte tun Die Einrichtungen Mohmühle in Gailhof und Schwanenwik in Mellendorf betreuen aktuell 128 psychisch Erkrankte. Der älteste Bewohner ist 79 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 40, die jüngsten Betreuten sind etwa 20 Jahre alt. Die Bewohner kommen aus allen Teilen der Gesellschaft. Mohmühle und Schwanenwik werden seit 1996 privatwirtschaftlich betrieben und ausgebaut, zunächst von Günther Niermann, dann von Sohn Kai Niermann, der seit elf Jahren als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist. Als psychologische Geschäftsführung leitet seit nunmehr 25 Jahre Monika Lüpke beide Häuser und inzwischen vier Außenwohngruppen in Mellendorf. Der Name „Einrichtung für psychisch Genesende“ ist zugleich das Konzept: Die Klientinnen und Klienten, auch wenn sie psychisch schwer erkrankt sind, sollen zur persönlichen Entwicklung und selbst bestimmten Lebensführung eigene Schritte tun. „Wir verwahren hier nicht“, verdeutlicht die Psychologin. Dazu bieten die Einrichtungen mehrere Therapieformen, Werkstätten und Freizeitgestaltungen an. Bewohner, die sich in regelmäßige Arbeit eingliedern möchten, finden Anschluss an die Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel. Für ältere und pflegebedürftige psychisch Erkrankte hat Niermann vor einem Jahr eine Alterspflegeeinrichtung in Fuhrberg geschaffen, da die Einrichtungen für psychisch Erkrankte diese Leistungen nicht erbringen dürfen.

Mehr Taschengeld – mehr Drogenkonsum

Viele Komplikationen in Verwaltung und Alltag brachte für die Betreiber und Betreuer zeitgleich auch das Bundesteilhabegesetz seit Anfang 2020. Den Hausbewohnerinnen und -bewohnern steht mit dem Gesetz ein deutlich erhöhtes Taschengeld zu. „Wir mussten für alle ein eigenes Konto einrichten“, berichtet Lüpke. Das sei positiv mit Blick auf deren Selbstständigkeit. „Aber alle verfügten plötzlich über teilweise 270 Euro Taschengeld im Monat. Damit entsteht für uns etwas, was wir hier nicht haben wollen: Drogenkonsum.“ Hannover mit seinem Drogenmarkt sei nahe. „Wir bieten natürlich Drogentests an in unserem Haus“, sagte Lüpke. „Doch die Bewohner können die Tests auch ablehnen.“ Die Verwaltung der Einrichtungen hatte außerdem seither in Verträgen und Abrechnungen mit mehreren unterschiedlichen Kostenträgern zu tun. So ist nun die Gemeinde Wedemark für die Kosten aus der Unterkunft der Bewohner zuständig.

An Schwanenwik wird gebaut

Neben dem Hauptgebäude von Schwanenwik in Mellendorf soll in zwei Bauabschnitten neu gebaut werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Am Haupthaus Schwanenwik in Mellendorf an der Kaltenweider Straße weichen zurzeit ältere Bestandsgebäude Neubauten. In zwei Bauschritten soll es Richtung Zukunft gehen. Die Wohngruppen dort zentral in Mellendorf haben nicht das Problem, das die Gailhofer Bewohner beschäftigt: Die Mohmühle wünscht sich dringend eine Bushaltestelle in Richtung Mellendorf.

Von Ursula Kallenbach