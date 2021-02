Wedemark

In der Wedemark sind – Stand Freitag, 12. Februar, – 86 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag waren es noch 71. Nach Auskunft der Region Hannover sei auch die Mutante, etwa aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien, also die wesentlich aggressivere Variante – zwischenzeitlich in der Kommune angekommen.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, bildet mit 204,9 weiter die traurige Spitze der 21 Regionskommunen. So hoch war dieser in der Wedemark noch nicht. Der Durchschnitt in der Region Hannover lag am Freitag bei 100,3. Nach einem kurzen Abschwächen der Kurve ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Wedemark erneut massiv angestiegen.

Anzeige

19 Menschen an Corona gestorben

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 28.720 mit Covid-19 erkrankte Menschen registriert. Davon gelten 25.613 als genesen. 687 sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell gelten 2420 Menschen als infiziert.

Allerdings, so weit die gute Nachricht von Regionssprecher Christoph Borschel, gibt es derzeit keinen identifizierten Hotspot in der Gemeinde Wedemark. „Das Infektionsgeschehen stellt sich diffus dar und geht vorwiegend auf private Ansteckungen zurück“, sagt er auf Anfrage und verweist auf das familiären Umfeld. Bislang sind – Stand Freitag – 19 Menschen in der Kommune an oder mit Corona gestorben.

In der Kommune seien aktuell zwei Kitas mit neun Infektionen betroffen, an drei Schulen sind insgesamt fünf Fälle registriert, berichtet der Regionssprecher weiter, ohne die Einrichtungen namentlich zu nennen. Weiterhin gebe es eine Infektion in einem Pflegeheim. Grundsätzlich seien auch „in der Wedemark Mutationsfälle aufgetreten“.

Von Sven Warnecke