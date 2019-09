Bissendorf

Trendsetterin auf drei Rädern ist Heidi Achilles schon seit elf Jahren. Die Seniorin aus Gailhof hätte mit gesundheitlichen Handicaps nicht mehr Fahrrad fahren können, hätte sie nicht endlich „ihr“ Rad gefunden. Auf dem Pedelec-Aktionstag auf dem Amtshof in Bissendorf führt sie am Sonnabend vor, was ihr Le...