CDU fordert Entsorgungskonzept für Schrotträder an Bahnhöfen

Wie und nach welchen Regeln sollen künftig Fahrräder entsorgt werden, die einen Stellplatz an einem der Bahnhöfe in der Gemeinde blockieren, aber kaputt sind und offensichtlich nicht mehr genutzt werden? Diese Frage möchte die CDU-Fraktion im Wedemärker Rat klären und hat dazu einen Antrag eingebracht. Darin fordern die Politiker die Verwaltung auf, ein Entsorgungskonzept zu entwickeln.

Das Entfernen der nicht mehr genutzten Schrotträder könne nach Ansicht der CDU-Fraktion auch einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Denn die Partei möchte nach eigenen Angaben erreichen, dass mehr Pendler den letzten Weg zum Bahnhof mit dem Fahrrad zurücklegen. Doch: „Um die Bereitschaft dazu zu erhöhen, muss der Pendler einen sicheren Stellplatz für sein Fahrrad vorfinden“, heißt es in dem Antrag. Dies sei derzeit oftmals nicht möglich – unter anderem weil Schrottfahrräder die Bügel an den Bahnhöfen in Bissendorf, Elze und Mellendorf blockieren.

Bauhof wird auf Zuruf tätig

Bereits jetzt sammeln Bauhofmitarbeiter immer wieder Fahrräder an den Bahnhöfen ein. Pro Jahr seien es circa 25 bis 30, berichtet Gemeindesprecher Ewald Nagel. Eigenständige Kontrollen in regelmäßigen Abständen gebe es jedoch nicht. Die Mitarbeiter reagieren auf Zuruf – meistens werden sie von der Polizei informiert.

Der Bauhof handele dabei immer „nach Augenmaß“. „Wir dürfen als Kommune nicht einfach Eigentum mitnehmen“, sagt Nagel. Die Räder gehörten irgendjemandem, auch, wenn sie vielleicht nicht mehr genutzt werden und augenscheinlich kaputt sind. Eigentum sei ein schützenswertes Gut – deshalb entscheiden die Mitarbeiter Nagels Angaben zufolge immer im Einzelfall, ob sie ein Rad vom Bahnhof entfernen oder nicht. „Im Zweifelsfall lassen sie es natürlich lieber stehen.“

Verwaltung will Räder kennzeichnen

Die Verwaltung arbeite bereits an einer Methode, mit der solche Fahrräder künftig zunächst am Bahnhof gekennzeichnet werden. So sollen die Besitzer darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie das Rad mitnehmen. In welcher Form die „nett gemeinte Warnung“ angebracht werden soll, ist derzeit noch offen, erläutert Nagel. Doch solch eine Methode sei hilfreich – „das gibt Sicherheit für beide Seiten“.

Wenn der Bauhof ein Fahrrad einsammelt, werde dies anschließend noch einige Zeit eingelagert. So lange haben Besitzer noch die Möglichkeit, sich bei der Verwaltung zu melden. Wenn es keiner abholt, dann werde das Rad irgendwann verschrottet, sagt Nagel. Weitergeben dürfe sie die Gemeinde nicht. Beschwerden von Besitzern, die ihr Fahrrad am Bahnhof vermissten, habe es bislang nicht gegeben, heißt es aus dem Rathaus.

Von Julia Gödde-Polley