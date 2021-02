Wedemark/Burgwedel

Diese Straftat hat auch einen so erfahrenen Richter wie Michael Siebrecht nicht unberührt gelassen. Ein junger Mann aus der Wedemark ist unter zweifelhaften Umständen via Whatsapp, Twitter und Snapchat über diverse Gruppen an Bilder von Mädchen gelangt, die zu dem Zeitpunkt erst 13 und 15 Jahre alt waren. Diese zeigten die Kinder teilweise nackt.

Der junge Mann hatte sich im Mai vergangenen Jahres 28 Dateien mit intimen Bildern via Mobiltelefon von einem zur Tatzeit erst 13 Jahre altem Mädchen beschafft. Danach forderte er weitere. Als das aber misslang, wurde das Kind von dem Angeklagten, das belegte auch die Auswertung der mobilen Daten, als „Hure“ diffamiert – und zwar öffentlich im Netz.

Monate später war ein 15 Jahre altes Mädchen das Ziel des Mellendorfers. Auch von ihr wurden weitere intime Bilder verlangt. Auch hier folgten Beleidigungen und Drohungen, das bisherige Material für alle anderen Nutzer sichtbar in verschiedenen Gruppen via Handy ins Netz zu stellen, was er schließlich auch tat.

Amtsrichter redet Angeklagten massiv ins Gewissen

„Was für ein krasser Umgang, wie respektlos“, wertete Richter Siebrecht das Verhalten des jungen Mannes, dem er eine verzögerte Entwicklung attestierte. Zumal der Mellendorfer bereits zweimal als Jugendlicher wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden war. Diese seien aber wegen des Alters des Wedemärkers seinerzeit nicht justiziabel verfolgt worden. „Wollen Sie eine strafrechtliche Karriere hinlegen?“, redete der Amtsrichter dem Angeklagten ins Gewissen.

Eindringlich versuchte er dem jungen Mann auch deutlich zu machen, welche verheerenden Folgen diese Taten auf die beiden Mädchen haben. Positiv wertete der Amtsrichter indes das Geständnis des Angeklagten, das letztlich dem aus dem süddeutschen Raum stammenden Mädchen eine Fahrt nach Burgwedel und damit eine für sie peinliche Aussage vor Gericht erspart hatte.

Als Entschuldigung für seine Taten führte der Angeklagte vor Gericht an, dass es ihm zu dem Zeitpunkt sowohl beruflich wie auch privat schlecht gegangen sei. In der Folge habe er sich dann auch von den beiden Mädchen zurückgewiesen gefühlt. Inzwischen sei er auch nicht mehr in den einschlägigen Portalen unterwegs. Dank einer neuen Beziehung sei er nach eigenen Angaben „ruhiger“ geworden, nicht mehr so aggressiv. „Ich habe einen Fehler gemacht“, betonte er.

Geständnis wirkt sich strafmildernd aus

Der Staatsanwalt wertete das Geständnis des 23-Jährigen durchaus positiv. Das wirke sich strafmildernd aus, betonte der Anklagevertreter. Doch da das nicht die erste einschlägige Tat gewesen sei und darin „das rücksichtslose Verhalten“ des Mellendorfers zum Ausdruck komme, forderte er eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro – also 4500 Euro. Viel Geld für einen jungen Mann, der aktuell 1000 Euro netto im Monat als Hausmeister in einem Pflegeheim in der Region Hannover verdient.

„Ich finde das so krass, was Sie gemacht haben“, sagte dann auch Amtsrichter Siebrecht. Deshalb habe er zunächst auch über eine Freiheitsstrafe nachgedacht, gab er dem 23-Jährigen zu bedenken. „Sie haben so viel Druck bei den Mädchen aufgebaut.“ Gleichwohl hielt er dem Angeklagten zugute, dass dieser selbst noch jugendlich erscheine. Ohne Geständnis wäre der Mellendorfer indes nicht so günstig davongekommen. Daran ließ der Richter keinen Zweifel. „Ich hoffe, Sie machen das nie wieder, sonst erleben Sie mich nicht mehr so freundlich“, gab Siebrecht nach dem Urteil – er folgte der Forderung des Staatsanwaltes – dem Wedemärker noch mit auf den weiteren Lebensweg.

Von Sven Warnecke