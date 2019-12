Flüchtlinge informieren sich über richtiges Kompostieren

Mellendorf

Was gehört auf den Komposthaufen und was in den Restabfall? 20 Teilnehmer des Gartenprojekts Bunte Beete haben sich im Gemeindehaus in Mellendorf über das Kompostieren informiert. Bunte Beete ist eine Kooperation des Vereins Miteinander Wedemark, der Gemeinde und des Vereins Migranten für Agenda 21 aus Hannover.

Projektleiterin Ute Kraetzschmer stellte die Grundlagen des Kompostierens vor. Avan Azad, Sozialarbeiter der Gemeinde, übersetzte bei Bedarf ins Arabische, manchmal war Englisch hilfreich. Viele der Teilnehmenden haben aber bereits gute Kenntnisse in der deutschen Sprache und konnten den Ausführungen folgen.

Nach der Theorie folgt die Praxis

Nach der Theorie folgte die Praxis: Im Gemeinschaftsgarten hatten die Teilnehmer schnell einen geeigneten Standort gefunden und einen Kompostbehälter aufgebaut. Parallel hatten andere bereits die gesammelten Pflanzenreste aus dem Garten klein geschnitten. Nach nur einer Viertelstunde konnte der Kompost in Betrieb genommen werden.

Zehn der an dem Projekt beteiligten Familien waren von den Vorteilen des Kompostierens so überzeugt, dass sie die Gelegenheit nutzten, um für einen günstigen Preis das Starterpaket zu erwerben.

Projekt hilft beim Blumen- und Gemüseanbau

Das Projekt unterstützt Menschen, die als Flüchtlinge in den vergangenen Jahren in der Wedemark ein neues Zuhause gefunden haben, um im unmittelbaren Wohnumfeld Beete mit Blumen und Gemüse anzubauen. Positiver Nebeneffekt: Die Tradition ländlicher Nutzgärten wird wiederbelebt. Etwa 30 Familien sind insgesamt in dem Projekt in der Wedemark aktiv.

Viele Hände – schnelles Ende: Projektteilnehmer schneiden die gerodeten Pflanzen klein. Quelle: privat

Von Katerina Jarolim-Vormeier