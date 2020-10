Mellendorf

Der Bundesfreiwilligendienst bietet eine große Spannbreite an Tätigkeiten. In Kooperation mit dem Gymnasium bietet der Mellendorfer TV schon seit längerer Zeit jungen Menschen die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Nach seinem Schulabschluss an der IGS Wedemark hat nun Adrian Wesche seine Tätigkeit aufgenommen.

Ein Jahr lang wird er beim MTV nicht nur in der Geschäftsstelle tätig sein und bei der Platzpflege des Sportparks mitwirken, sondern auch einige Übungsleiter in verschiedenen Gruppen unterstützen. Im Bereich Turnen wird er das Eltern-Kind-Turnen leiten. Dieses findet montags von 15.45 bis 17 Uhr in der Gislaved-Sporthalle (früher Realschulhalle) statt. Eine Anmeldung unter Telefon (0163) 8538494 ist zwingend erforderlich. Für die Begleitperson besteht Maskenpflicht während der ganzen Trainingseinheit.

Neben der Tätigkeit beim MTV wird Wesche am Gymnasium Lehrer bei Sportkursen unterstützen, aber auch in der Ganztagsschule die Arbeitsgemeinschaften mitbetreuen und Hilfstätigkeiten in der Mediothek übernehmen.

Von Stephan Hartung