Wedemark

Jetzt ist der Bürgermeister-Wahlkampf in der Wedemark offiziell eröffnet: Die SPD-Mitglieder haben Amtsinhaber Helge Zychlinski zu ihrem Kandidaten gekürt, die CDU-Mitglieder das Gleiche mit ihrem Bewerber Marco Zacharias getan. Das Votum für den einen Kandidaten fiel dabei deutlich besser aus als das für den anderen.

Bislang hatte der Bürgermeisterwahlkampf in der Wedemark pro forma noch gar nicht begonnen. Sowohl Zychlinski (SPD) als auch Zacharias (CDU) hatten bislang nur das Votum des jeweiligen Parteivorstands in der Tasche. Die Regelung zur Kontaktbeschränkung in der Corona-Pandemie machen auch politischen Parteien zu schaffen, die Mitgliederversammlungen auf die Beine stellen wollen. Doch nun ist CDU und SPD in der Wedemark ein Mitgliedervotum gelungen – beide schlugen dabei unterschiedliche Wege ein.

Zychlinski erhält absolute Zustimmung

Die SPD entschied sich kurzerhand für eine Präsenzveranstaltung in der Mehrzweckhalle Bissendorf, theoretisch wäre auch eine Briefwahl möglich gewesen. „Jeder Teilnehmer wurde auf Corona getestet“, berichtet der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Reiner Fischer auf Nachfrage. Offenbar schreckte die Ansteckungsgefahr aber doch manchen: Statt der üblichen 30 bis 50 Genossen kamen letztlich nur 20. Amtsinhaber Zychlinski bekam für seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit mit 100-prozentiger Zustimmung deutlichen Rückwind. „Ich freue mich sehr, dass ich dieses Vertrauen erhalten habe“, sagt Zychlinski, der vorab entsprechende Signale erhalten hatte, die auf ein solches Ergebnis hindeuteten. „Und ab dem Sommer freue ich mich dann auf den Wahlkampf.“

CDU: Erst Onlinerunde, dann Wahl im Bürgerhaus

Dass Zychlinski im Herbst mindestens einen Gegenkandidaten hat, steht seit Sonntagabend offiziell fest: In einer Videoschalte um 18 Uhr verkündete der CDU-Vorstand, dass die Mitglieder Marco Zacharias mit 81 Prozent Zustimmung zum Bürgermeisterkandidaten gewählt haben. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Vorausgegangen waren eine Onlinevorstellung samt Diskussion bereits am Donnerstag und eine Urwahl für die CDU-Mitglieder am Sonntag im Bürgerhaus Bissendorf, bei der jedes Mitglied einzeln an der Wahlurne abstimmte. Wie die stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende Jessica Borgas sagte, hätten sich die wenigen Einwände gegen Zacharias auf sein mit 32 Jahren noch junges Alter, den Mangel an Verwaltungserfahrung und die Tatsache bezogen, dass er kein Wedemärker ist. „Mit dem Ergebnis von 81 Prozent sind wir aber sehr zufrieden“, sagte Borgas.

„Ausgesprochen zufrieden“ mit seinem Abschneiden ist auch Zacharias selbst. Er sprach von einem „ultra-ehrlichen Ergebnis“. Dass er nicht aus der Wedemark stamme, sei ein Fakt, auch für sein Alter könne er nichts. Statt Verwaltungserfahrung könne er jedoch kommunalpolitische Erfahrung in die Waagschale legen. Und für seine Ideen einer digitalen Verwaltung wolle er Verwaltungsfachleute aus anderen Kommunen einbinden, kündigte er an. Auf seiner Facebook-Seite wirbt Zacharias seit Sonntagabend mit einem knapp zweieinhalbminütigen Video für sich als Kandidaten.

Wer will noch kandidieren?

Nicht nur SPD-Parteivize Reiner Fischer blickt jetzt auf die Parteien und Bündnisse jenseits von SPD und CDU: „Wir sind gespannt, ob da noch ein Bewerber kommt.“ Tatsächlich sucht auch manche der kleineren Gruppierungen noch nach einem eigenen oder auch gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September – und eine eventuelle Stichwahl zwei Wochen später.

Von Frank Walter