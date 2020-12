Wedemark

„Manchmal braucht es auch einen Tritt vors Schienbein“, sagt Wedemarks SPD-Vorsitzende Rebecca Schamber mit einem breiten Lachen – befragt nach der Zusammenarbeit zwischen ihrer Partei und Bürgermeister Helge Zychlinski in den vergangenen Jahren. Allzu kräftig und oft hat es in den vergangenen sechseinhalb Jahren aber augenscheinlich nicht vors Schienbein gegeben: Der SPD-Ortsvereinsvorstand hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, Zychlinski für die Kommunalwahl im Herbst 2021 erneut als Kandidaten für den Bürgermeisterposten zu nominieren. Er ist damit der erste bekannt gewordene Kandidat für dieses Amt.

Zychlinski : Wir haben vieles geschafft

Für den 41-jährigen Bürgermeister stand früh fest, dass er in eine zweite Amtszeit gehen möchte: „Es gab für mich keinen Moment des Zögerns. Meine Leidenschaft für dieses Amt ist ungebrochen, auch in schwierigen Momenten“, sagte SPD-Mann Zychlinski im Pressegespräch am Donnerstag. Gemeinsam mit seiner Partei könne er auf sehr erfolgreiche Jahre für die Wedemark zurückblicken. Dazu habe auch das Klima im Rat beigetragen: „Wir streiten um die Sache, aber finden uns hinterher wieder zusammen.“ Und letztlich fielen die meisten Entscheidungen mit großer Mehrheit.

Für Zychlinski zählt zu den Errungenschaften der vergangenen Jahre auf jeden Fall der massive Ausbau im Bildungs- und Betreuungsbereich. Beim Wohnungsbau habe sich die Wedemark neu erfunden und dabei den Fokus auch auf ältere Menschen und bezahlbaren Wohnraum gelegt. Die Modernisierung der Verwaltung trage mittlerweile Früchte, die lange geplante Sanierung des Amtshauses in Bissendorf als Mammutaufgabe sei umgesetzt. Die Flüchtlingswelle sei eine große Herausforderung gewesen, „das haben wir richtig gut hinbekommen“. Man habe die Strukturen für die Wirtschaft verbessert und eine große Haushaltskonsolidierung geschafft. „Wir werden deshalb jetzt nicht unter den Corona-Lasten zusammenbrechen“, sagte Zychlinski.

Digitalisierung und Klimaschutz als Zukunftsaufgaben

Als Mammutaufgabe für die angestrebte zweite Amtszeit bezeichnete der Bürgermeister die Digitalisierung sowohl im Bildungsbereich als auch bei den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Im nächsten Jahr will er dafür eine Stabsstelle im Rathaus schaffen. „Wir wollen die Wedemark zur digitalen Kommune in der Region Hannover machen.“ Eine Station dabei sei der aktuelle Glasfaserausbau.

Als weiteren künftigen Schwerpunkt sieht Zychlinski den Klimaschutz. Im ersten Halbjahr 2021 wolle die Gemeinde zeigen, wie der Ausbau der E-Mobilität konkret voranschreiten soll. Auch die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften solle weitergehen, ebenso der Radwegebau. Voranschreiten müsse auch der Wohnungsbau. Ihm schweben dabei seniorengerechte Angebote ebenso vor wie solche für Singles jeden Alters.

SPD-Mitglieder müssen über die Kandidatur entscheiden

Mittlerweile, das räumte Zychlinski auf Nachfrage ein, habe er allerdings auch erfahren müssen, dass manches länger dauere als gehofft. „Ich wäre beim Thema Wohnungsbau sehr gern schneller gewesen, aber die Bauleitplanung wird leider immer komplizierter.“ Auch das Thema E-Mobilität brenne ihm unter den Nägeln. „Wir haben bisher nicht eine öffentliche Ladesäule in der Wedemark.“

Um all die Ziele für die nächsten Jahre aus der Rolle als Bürgermeister heraus angehen zu können, braucht Zychlinski nach dem positiven Vorstandsvotum auch noch die Mehrheit der rund 220 SPD-Mitglieder in der Wedemark hinter sich. Die entsprechende Versammlung hätte eigentlich vor wenigen Tagen stattfinden sollen, kam aber mit Blick auf die Corona-Lage nicht zustande. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Laut der Ortsvereinsvorsitzenden Rebecca Schamber dürfte die Abstimmung dort aber keine Überraschungen bergen. „Wir gehen davon aus, dass es eine reine Formsache ist. Wir erfahren von unseren Mitgliedern eine breite Zustimmung für Helge Zychlinskis Arbeit. Und wir sind sehr froh, dass er bereit ist, wieder zu kandidieren.“ Trotz mancher Tritte vors Schienbein unter Parteifreunden.

