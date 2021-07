Wedemark

Jetzt wird Energieumbau konkret, und die Wedemärker greifen zu: Das Projekt der Genossenschaft Bürger.Energie.Wedemark – kurz BEW – errichtet demnächst seine erste Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Grundschule Bissendorf. Diese Idee treibt die Anzahl Interessierter in die Höhe. Die Verträge mit der Gemeinde sind unterschrieben, der Bau soll über eine Fachfirma in den Sommerferien vonstatten gehen. Eine öffentlich zugängliche Onlineveranstaltung hatte Schwung in die Sache gebracht.

Dabei haben die Fachleute der BEW über die technischen und wirtschaftlichen Einzelheiten der geplanten Anlage informiert, aber auch die Funktionsweise und Ziele der Genossenschaft erläutert und weitere Pläne vorgestellt. Auf der Website www.bewedemark.de liefert die BEW eine Zusammenfassung auch für Interessierte, die nicht teilnehmen konnten und sich vielleicht bei künftigen Projekten einklinken möchten. Über eine Mitgliedschaft ab einem Betrag von 1000 Euro können Bürgerinnen und Bürger in klimafreundliche lokale Vorhaben investieren. Mit ihrem Beitritt zu der Genossenschaft ermöglichen die Mitglieder im ersten Schritt die Finanzierung von entsprechenden Anlagen auf kommunalen Dächern.

Interesse an Beteiligung ist in Gemeinde groß

„Das Interesse an unseren Aktivitäten ist mit der Konkretisierung der ersten Anlage sprunghaft gestiegen“, bestätigt Ulf Gerkens, der inzwischen 100 Kontakte von Interessenten verzeichnet. Nur etwa 30 neue Mitglieder werde die Genossenschaft für diese erste Anlage aufnehmen können, dennoch sei für die weitere Planung wichtig zu wissen, wie viele Menschen sich mit welchen Beträgen eine Beteiligung vorstellen könnten.

„Die nächsten Projekte stehen schon vor der Tür. Wir hoffen, dass wir bereits im Herbst mit der zweiten Anlage starten können“, betont Rainer Tepe, der gemeinsam mit Gerkens den Vorstand der BEW bildet. „Und das ist gut so, denn wir müssen rasch in die Umsetzung kommen, wie uns allen in diesen Tagen leider sehr dramatisch vor Augen geführt wird.“

Dringenden Handlungsbedarf sieht auch der Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung beschlossen die Politiker, dass ein Expertenrat gebildet werden solle, um Umweltschutzvorhaben in der Wedemark zu erarbeiten. Der fachliche Rat aus der Energiegenossenschaft zu Problemen und Gutachten ist auch dabei weiter gefragt.

Gedacht wird auch an Fortbildungen in der Verwaltung und den Reihen der Kommunalpolitiker. Zu den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft zählen– als juristische Personen – die Gemeinde Wedemark, die auf einen Ratsbeschluss im Dezember 2020 beigetreten ist, und die Gemeindewerke. Vorrangiges Ziel der Genossenschaft ist es, die Kommune mit regenerativen Energiequellen klimafreundlicher zu gestalten – bei öffentlichen Dächern soll es aber nicht bleiben.

Von Ursula Kallenbach