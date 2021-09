Bissendorf

Nachdem die Bürger-Energiegenossenschaft Wedemark (BEW) die grundsätzlichen Verträge mit der Gemeinde Wedemark im Juli unterzeichnet hatte, hat sie nun die erste Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Bissendorf errichten lassen. Das erforderliche Anmeldeverfahren soll noch im September abgeschlossen sein und die Anlage dann in Betrieb genommen werden.

Schulleiterin freut sich über Klimaschutz „zum Anfassen“

„Die Installation der Anlage noch vor Ende der Sommerferien abzuschließen war ein ambitionierter Plan, der durch das Engagement aller Beteiligten eingehalten werden konnte“, sagt BEW-Vorstand Rainer Tepe erfreut. „Damit sind zum Schulstart keine Hindernisse vorhanden, die den Schulbetrieb beeinträchtigen. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben!“

Maßgeblich zum Gelingen beigetragen hätten etwa die Zuständigen in der Gemeindeverwaltung. Auch Grundschulrektorin Stefanie Hengst war bei der Koordination der Arbeiten am Schulgebäude in den Sommerferien aktiv beteiligt. Ihr Fazit: „Die Bauarbeiten haben reibungslos geklappt. Mit der neuen Anlage haben wir nun ein Objekt, mit dem wir Kindern und Eltern Klimaschutz ‚zum Anfassen‘ näherbringen können.“

Ulf Gerkens (Vorstand BEW, von links), Jens Döring (Aufsichtsratsvorsitzender der BEW), Mareike Oertel (Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Wedemark), Rainer Tepe (Vorstand der BEW), Stefan Royer (Team Gebäudeunterhaltung der Gemeinde Wedemark), Grundschulleiterin Stefanie Hengst und Harald Hesse (Fachbereichsleiter Gebäude und Flächen der Gemeinde Wedemark) freuen sich über die neue Anlage. Quelle: Ewald Nagel (Gemeinde Wedemark)

Weitere Anlage soll 2022 aufs Schuldach

Auf dem Dach des Anbaus der Grundschule Bissendorf wurden insgesamt 77 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 29,65 Kilowatt-Peak verbaut, womit circa 28.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden können – genug für acht durchschnittliche Dreipersonenhaushalte. Der für die Stromumwandlung erforderliche Wechselrichter wurde an der Außenwand der Sporthalle angebracht. Das Dach bietet auch noch genügend Platz für eine zweite Anlage gleicher Größe, die im kommenden Jahr installiert werden soll.

„Der erfolgreiche Bau der ersten Solaranlage in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, dass unsere Partnerschaft für mehr regenerativen Strom auch in der Praxis funktioniert“, sagt Ulf Gerkens, ebenfalls Vorstand der BEW, überzeugt. Die Einhaltung des Kostenrahmens und der Zeitvorgaben bei der Planung und Umsetzung des Projekts machen den Vorstand zuversichtlich für die nächsten Anlagen, die bereits für den Herbst ins Auge gefasst sind.

Weitere Interessierte können sich melden

Um die Investition in die Anlage bewerkstelligen zu können, hatte die Genossenschaft nach ihren Gründern weitere Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde als neue Mitglieder aufgenommen. Insgesamt sind nun 47 Mitglieder bei der BEW registriert. Dabei habe man noch nicht allen Interessierten eine Mitgliedschaft anbieten können und zudem die Beteiligungshöhe zunächst auf 1000 Euro pro Mitglied begrenzt, berichtet der Vorstand. Allerdings werde das Potenzial mit den nächsten Anlagen noch besser ausgeschöpft, weshalb sich Interessierte auch gern weiter bei der BEW melden könnten. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder der aktiven Unterstützung kann man über die Internetseite www.bewedemark.de oder per E-Mail an info@bewedemark.de mit der Genossenschaft in Kontakt treten.

Gelegenheit für ein persönliches Gespräch gibt es am Infostand der BEW beim Fahrradfest am Sonntag, 19. September, von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Bissendorf.

Von Frank Walter