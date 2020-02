Bücherbörse in der Grundschule Resse bietet neuen Lesestoff

Resse

Der Förderverein der Grundschule Resse öffnet am Sonnabend, 7. März, zum 14. Mal eine Bücherbörse. Zahlreiche Ehrenamtliche helfen dabei, die Bücher anzunehmen, zu sortieren und zu verkaufen. Doch es werden noch mehr Freiwillige benötigt.

Jeder kann seine Bücher zum Verkauf anbieten – nach dem Kommissionsprinzip. Sämtliche Bücher und Artikel erhalten im Vorfeld eine Anbieternummer und müssen mit dieser und dem Preis versehen werden. Am Freitag, 6. März, können Verkäufer dann alle Bücher und Artikel von 18 bis 19 Uhr in der Grundschule Resse, Osterbergstraße 12, abgeben.

Nicht nur gebrauchte Bücher im Angebot

Der Verkauf ist für Sonnabend von 14 bis 17 Uhr geplant. In dieser Zeit wechseln nicht nur Bücher, wie Krimis, Romane, Sachbücher, Bilder-, Kinder, und Jugendbücher, ihren Besitzer, sondern auch Spiele, Puzzles und Magazine. Dazu gibt es einen Medienraum, in dem PC-Spiele, CDs, DVDs , Blu-Rays und Spiele für Konsolen angeboten werden. In der Cafeteria bietet der Förderverein Kaffee, Tee und Kuchen an.

Einen Tag später, am Sonntag, 8. März, können Verkäufer von 10 bis 11 Uhr die Einnahmen und die nicht verkaufte Ware in der Aula der Grundschule wieder abholen. Wer helfen möchte, sich eine Anbieternummer geben lassen möchten oder Fragen hat, kann sich unter Telefon (0175) 219898 oder per E-Mail an buecherboerse-resse@web.de melden und erhält weitere Informationen.

