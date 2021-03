Negenborn

Generationen von Kindern sind dort an der Brücke in den kleinen Bach geklettert, haben Stege aus Brettern und Steinen gebaut, Fische gesucht und mit Stöcken in der Böschung gestochert – natürlich auf eigene Faust, ohne die Eltern. Das waren noch Zeiten im Dorf Negenborn, die so über Jahrzehnte anhielten seit 1958. Vorbei: Ein Kran schwenkt herum, Beton rollt an, eine neue Brücke über den Jürsenbach wird gebaut.

Zur Galerie Eine Brücke, selbst für einen kleinen Bach, ist nicht an einem Tag zu errichten. Während des Baus der Jürse-Brücke können selbst Fußgänger nicht passieren.

Die alte Jürse-Brücke wurde in der damals noch selbstständigen Gemeinde Negenborn errichtet, ein kleiner Übergang der Straße Im Mekhof über den schmalen Bachlauf. Eine Dorfstraße, lange bäuerlich geprägt, zwei Höfe gleich links, einer mit der Sirene, und gegenüber rechts baute sich der Ortsbrandmeister sein Haus. Die kleine Feuerwehr-Löschgrube daneben, das wissen alteingesessene Negenborner noch, wurde zugeschüttet.

Ein großer Mobilkran biegt um 6 Uhr früh um die Ecke und wird abgestellt. Gepiepe und blinkende Warnleuchten wecken die Anwohner. Zu Fuß gehen die Mitarbeiter der Braunschweiger Kranfirma im Morgendunkel erstmal die Strecke ab, ob sie überhaupt durchkommen bis zur Brücke. Schon länger als eine Woche ist die Straße für den Verkehr gesperrt und die Baustelle an der Jürse auf den Neubau vorbereitet worden. Dieser kommt, als der Mobilkran am Vormittag in der richtigen Position steht, in Form von vier Stahlbetonfertigteilen angefahren. Der Schwerlasttransporter muss rückwärts bugsiert werden, das Fahrzeug könnte unten an der Baustelle nicht wenden. Fast 100 Tonnen wiegen die Teile, sie bringen ihr eigenes Fundament eingeformt gleich mit.

Der Nachschub an Betonbrückenteilen wird rückwärts bis an die Baustelle gefahren. Quelle: Ursula Kallenbach

Fünf Wochen dauert der Bau

Das Bauvorhaben im Auftrag der Gemeinde Wedemark dauere insgesamt etwa fünf Wochen und sollte bis Ende März abgeschlossen sein, berichtet Magnus Wurm. Unumgänglich sei der Neubau geworden aufgrund des mangelhaften Zustandes und der beeinträchtigten Standsicherheit des alten Bauwerks, erläutert der Sprecher des Bürgermeisters, weshalb die alte Brücke abgerissen und ersetzt werden müsse. Der Neubau koste knapp 200.000 Euro.

Bei der Ausschreibung erhielt die Firma Tiesler Hoch- und Tiefbau den Auftrag und schickte Bauverstand, Technik und Fachkräfte aus dem niedersächsischen Elsfleth in der Wesermarsch nach Negenborn. Er liebe den Norden, erzählt ein Bauarbeiter nach einem kurzen „Moin!“. Nie wäre er in einen Ort gezogen südlich von Hannover – da höre der Norden auf für ihn, sagt er kategorisch. Gut, dass die Wedemark zum Norden zählt.

Die Brückenelemente sind auf dem Grund des Jürsenbachs nebeneinander platziert. Quelle: Ursula Kallenbach

Am Freitag früh liegt die Baustelle wieder verlassen da und ist abgesperrt. Der Kran ist verschwunden, die vier Brückenteile stehen aufgesetzt auf dem dafür dünn betonierten Bachgrund. Die neue Jürse-Zeit für die nächsten 60 Jahre hat begonnen. Noch fehlt der restliche Brückenbau – und bis auf Weiteres auch das Plätschern des Baches. Das Jürse-Wasser läuft derzeit umgeleitet durch Rohre und Schläuche.

Von Ursula Kallenbach