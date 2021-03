Brelingen

Am Weltfrauentag am Montag, 8. März, machen Menschen in vielen Ländern mit Demonstrationen oder anderen öffentlichen Aktionen auf die immer noch weit verbreitete Ungleichbehandlung von Frauen und Männern aufmerksam. Auch der Kulturverein Brelinger Mitte will den Aktionstag nutzen und rund um sein Haus an der Marktstraße 1 den Blick auf dieses Thema lenken.

Ausstellung thematisiert weibliche Biografien

Um den Blick für die Gegenwart zu schärfen und in die Zukunft zu richten, hilft die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Deshalb ist unter dem Titel „Traditionen: Meine Omas, meine Mutter und ich – Portrait im Wandel der Zeiten“ eine Ausstellung mit weiblichen Familien-Biografien entstanden. Interessierte Frauen aus Brelingen und Negenborn haben in ihren Familien-Fotosammlungen nach Bildern gesucht, die den beruflichen Werdegang ihrer Vorfahrinnen zeigen. Und Beruf bezieht sich dabei nicht nur auf bezahlte Erwerbstätigkeit, sondern ganz genauso auf Familien- und Pflegearbeit oder die Selbstständigkeit. Ergänzt werden die Bilder durch Geschichten und Texte zu den dargestellten Frauen.

Ausstellung läuft etwa zwei Wochen lang

Diese Stammbäume werden zum Weltfrauentag in der Brelinger Mitte im Foyer ausgestellt. Zu sehen sind sie am Montag, 8. März, von 10 bis 17 Uhr und dann etwa zwei Wochen lang zu den Öffnungszeiten der Poststelle. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Wandzeitung mit der Überschrift: „Was wünsche ich mir für die nachfolgende Generation?“ Zusätzlich wird im Foyer auf einem Büchertisch Literatur zum Thema präsentiert.

Auch im Glashaus vor der Brelinger Mitte sind Aktionen geplant, die zum Mitmachen und Nachdenken einladen. So soll es eine Waage geben, auf der jede und jeder Gewichte in die Waagschale legen kann, um darzustellen, welches Gewicht beispielsweise die Hausarbeit oder der Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling für ihn und sie haben.

Von Frank Walter