Brelingen

Der Ortsrat Brelingen setzt auf Konstanz, die konstituierende Sitzung am Montagabend hatte personell keine Überraschung zu bieten: Patrick Cordes (Wählergemeinschaft Wedemark, WGW) bleibt Ortsbürgermeister, Hans-Georg Euskirchen (CDU) fungiert auch weiterhin als sein Stellvertreter. Damit gilt weiterhin das ungeschriebene Gesetz im Ortsrat: „Ortsbürgermeister wird, wer die meisten Stimmen erhält. Stellvertreter wird, wer die zweitmeisten Stimmen bekommt“, erläutert Cordes. Er selbst hatte bei der Kommunalwahl im September 877 Stimmen erhalten, Euskirchen 407. Die Wahl im Ortsrat Brelingen war somit Formsache.

Brelinger Ortsbürgermeister: „Wir sind uns eigentlich immer einig“

Ebenfalls Sitz und Stimme im Ortsrat haben Christiana Böttcher (SPD), Martin Fischer (Grüne), Cord-Peter von der Wroge (CDU), Juliane Zills und Frank-Detlef Nagel (beide WGW). Fischer hatte erstmals ein Ortsratsmandat erlangt, für Böttcher ist es eine Rückkehr: Sie war bereits von 1996 bis 2016 Mitglied gewesen und hatte von 2004 bis 2016 das Amt der Ortsbürgermeisterin bekleidet. Nicht mehr im Ortsrat vertreten sind Karin Kuhlmann und Jens Pinkvoss.

Cordes hofft auch für seine zweite Amtszeit auf ein gutes Miteinander im Ortsrat. „Wir sind uns eigentlich immer einig gewesen, was wir für den Ort wollen.“ Sofern das, was man erreichen möchte für den Ort, in die Zuständigkeit des Gemeinderates fällt, kann sich Brelingen auch dort durchaus Gehör verschaffen. Mit Christiana Böttcher, Karin Kuhlmann (beide SPD), Christian Vorwallner (CDU) sowie Patrick Cordes (WGW/Ratsgruppe Grün & Drei) sind gleich vier Brelinger in diesem Gremium vertreten. „Wir werden die Interessen in den verschiedenen Ausschüssen gut vertreten können“, sagt Cordes.

Wedemärker Ortsräte sollen mit Bahnvertretern diskutieren können

Ein kritisch beäugtes Großprojekt stellt dabei die Neu- oder Ausbaustrecke der ICE-Trasse Hamburg-Hannover dar. Einer der Suchkorridore verläuft im Bereich von Brelingen und Negenborn durch die Wedemark. Dagegen regt sich deutlicher Protest. Der Ortsrat Brelingen hat die Gemeindeverwaltung nun aufgefordert, Kontakt mit der Bahn aufzunehmen und aktuelle Informationen einzuholen. Ziel ist ein zeitnaher Termin mit Vertretern der Bahn AG und den betroffenen Ortsräten von Berkhof über Brelingen und Negenborn bis nach Resse. „Dabei müssen wir auf Raumwiderstände deutlich hinweisen“, betont Cordes. Er meint damit nicht nur das Bissendorfer Moor, sondern auch das Wassergewinnungsgebiet Fuhrberger Feld.

Von Frank Walter