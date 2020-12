Brelingen

„Aufsuchendes Umweltbildungsprojekt“: So theoretisch und sperrig klingt das Hühnermobil des Biohofs Rotermund-Hemme aus der Wedemark im Fachjargon seiner Förderer. Dabei ist das Projekt ziemlich praktisch. Die Vereinten Nationen ( UN) haben die Brelinger Initiative genau deshalb nun mit einem Preis ausgezeichnet. Als Initiatorin Marie Hemme auf ihrem elterlichen Hof diesen ausgehändigt bekam, kletterten gleich die Mädchen Sofia und Wilma hinein in das Hühnerhäuschen und suchten nur eines: Eier. Die Szene zeigt, wie lebensnah das Bildungsprojekt für Kinder ist. Vor allem Kitas und junge Schüler haben deshalb seit Beginn des Vorhabens 2016 mit dem Hühnermobil gelernt und Spaß gehabt.

Marie Hemme nimmt von René Rakebrandt den UN-Preis entgegen. Mitgründer im Projekt Hühnermobil ist Moritz Tepelmann (links), und Birgit Roos vom Fachbereich Umwelt der Region (rechts) wünscht sich ein zweites Hühnermobil. Die Mädchen Sofia (links) und Wilma sagen „Ja“ dazu. Quelle: Ursula Kallenbach

Umweltbeauftragter: Kinder können es später besser machen

„Man sollte die Zielgruppe der Kinder in der Umweltbildungsarbeit nicht unterschätzen. Hier ist der Ansatz, in der nächsten Generation etwas besser zu machen“, betonte der Umweltbeauftragte der Gemeinde Wedemark, René Rakebrandt. Er überreichte den Preis für das offizielle Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt von 2011 bis 2020, speziell im Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ vor Ort auf dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Neuen Straße in Brelingen. Die Auszeichnung ist nicht mit Geld verbunden. Sie wird an vorbildliche Projekte verliehen, die auf die Chancen aufmerksam machen, die die Natur und ihre biologische Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bieten.

„Es ist eine wunderbare Sache, dass die UN-Dekade hier in der Wedemark endet mit einem ganz tollen Projekt“, hob Rakebrandt hervor. Dies rege zum Handeln an und lenke den Blick auf die biologische Vielfalt der Arten bei Pflanzen und Tieren. Dieser auf lange Zeiträume natürlich angelegte Genpool werde durch menschliches Eingreifen in kürzeren Zeitabständen gestört. Die Folge sei ein Verlust an Artenvielfalt, gab er zu bedenken. Der landwirtschaftliche Aspekt, wie am Hühnermobil zu erleben, sollte nach seinem Dafürhalten in die Schullehrpläne aufgenommen werden.

150 Anmeldungen stauen sich aktuell

Bislang gibt es aber nur dieses eine Mobil, und die Warteliste der Anfragen ist lang. „Die meisten buchen sofort wieder, wenn wir damit einmal in einer Einrichtung waren“, berichtete Marie Hemme. 150 Anmeldungen stauen sich aktuell. Für jeweils vier Wochen wird der kompakte Hühnerstall bei Nachfragern aufgestellt. „Schon länger ist bei uns ein zweites Hühnermobil im Kopf“, sagte Birgit Roos. Für den Fachbereich Umwelt bei der Region, die das Vorhaben mit über 20.000 Euro jährlich fördert, behielt sie bei der Gelegenheit ihre Wunschvorstellungen deshalb nicht für sich.

Da muss die Henne doch mal kontrollieren gehen, wer ihr die Eier aus dem Stall klaut. Es ist Wilma, die in das Hühnermobil hineingekrabbelt ist. Quelle: Ursula Kallenbach

Hühnermobil ist ein ideales Freiluftprojekt

„Ein Hühnermobil ist auch als Freiluftprojekt jetzt in Corona-Zeiten ideal“, machte sie deutlich. Unter den vielen Projekten zu Umwelt, Natur und Ernährung, die der Fachbereich seit Jahren kreiere, spielten bei dem Hühnermobil zusätzlich das soziale Handeln und gemeinschaftliche Verantwortung eine große Rolle. Inklusion sei inbegriffen bei diesem Kennenlernen von Tieren und Nahrungskreisläufen.

„Hühner sind wunderbare Tiere“

„Wir freuen uns riesig über den Preis. Wir hatten auch vorher immer schon Kita-Gruppen und Schulklassen auf dem Hof“, sagte Marie Hemme zu der UN-Auszeichnung. Die Wertschätzung von Lebensmitteln nehme ab. Es sei immer schwieriger, dass Kinder heute noch den Kreislauf der Nahrungsherstellung erleben, Stroh und Getreide kennenlernen, Hühner anfassen und Eier aus dem Nest holen können. Auch sie könne sich die Betreuung eines zweiten Hühnermobils vorstellen. „Wir würden gern damit auch die Ideen der biologischen Landwirtschaft weitergeben.“ Und, um das nicht zu vergessen: „Hühner sind wunderbare Tiere“.

Von Ursula Kallenbach