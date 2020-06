Mellendorf

Im Prinzip ist es nur ein kleiner Pieks. Aber einer, der Leben rettet. Für die Freiwilligen, die zur Blutspende kommen, dauert der Einsatz für die Mitmenschen meist kaum eine halbe Stunde. Für die Ehrenamtlichen des DRK aber, die die regelmäßigen Termine organisieren, steckt sehr viel mehr Zeit und Arbeit dahinter. Und doch: Es ist eine Aufgabe aus Überzeugung.

Eine von diesen fleißigen Helfern ist Irene Jacks-Sterrenberg. Sie leitet die Blutspendegruppe des DRK-Ortsvereins Wedemark. In der Grundschule Mellendorf wird sie an diesem Tag rund 70 Besuchern die Blutspende ermöglichen. „Als ich früher noch selbst Blut gespendet habe, ging das für mich alles ganz schnell. Mittlerweile ist der Aufwand sehr groß, da bin ich fast den ganzen Tag hier“, sagt Jacks-Sterrenberg.

Anzeige

Vorbereitungen beginnen früh

Als um 15 Uhr die ersten Spender sich anmelden, hat Jacks-Sterrenberg gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern schon viel geleistet: Denn die Vorarbeiten beginnen schon einige Tage früher mit dem Anfertigen von Postern, die im Ort aufgehängt werden und auf den Blutspendetermin hinweisen. In der Schule hat das DRK-Team einen Raum, in dem Kisten gelagert werden können. Wasserkocher, Kaffeemaschine, Filtertüten, Tischdecken, Servietten, Milch und Zucker stehen dort parat. „Das hilft uns sehr, so müssen wir nicht alles hierher schleppen“, sagt die Gruppenleiterin und packt die Utensilien aus den Boxen aus.

Weitere NP+ Artikel

In der Mellendorfer Grundschule findet die Blutspende statt. Quelle: Stephan Hartung

Die Anmeldung ist schon aufgebaut, die Fragebögen zur Gesundheit er Besucher liegen bereit. Irene Jacks-Sterrenberg nimmt sich ein Formular und zeigt auf die zahlreichen Fragen. „Als ich mit 18 Jahren das erste Mal Blut gespendet habe, hatte dieser Fragebogen eineinhalb Seiten. Heute ist das rund 40 Jahre später eine Seite mehr“, sagt sie.

Von Last und gar Anstrengung ist bei Jacks-Sterrenberg bei ihrem Einsatz nichts anzumerken. Es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass sie diese Aufgabe aus Überzeugung ausübt. Und das aus gutem Grund: Blutspenden retten täglich Leben. Jetzt in der Corona-Pandemie, die zu einem Rückgang der Spenden geführt hat, sind die Termine des DRK umso wichtig.

Außerhalb von Corona-Zeiten hätte die Gruppenleiterin parallel zur Blutspende ordentlich in der Küche zu tun gehabt. Eigentlich gibt es für die Spender immer einen Imbiss. Aufgrund der Corona-Hygieneregeln fällt dieser nun vorerst aus. „Die Spender bekommen von uns einen 5-Euro-Einkaufsgutschein“, sagt Jacks-Sterrenberg. Ansonsten erledigt sie den Einkauf selbst, setzt sich mit Supermarkt und Bäcker in Verbindung. Ein Landwirt spendiert normalerweise für jeden Blutspendetermin 60 Eier. „Dann stehe ich morgens zu Hause in der Küche, koche 60 Eier und pelle die“, erzählt sie und lacht. Irgendwann werde diese Normalität bestimmt zurückkehren, ist sie sich sicher.

Irene Jacks-Sterrenberg hat Utensilien wie Wasserkocher und Filter ausgepackt: Jetzt brüht sie frischen Kaffee auf. Quelle: Stephan Hartung

Hilfe auch mit geografischen Kenntnissen

Sie lässt ihren Blick durch die Aula der Grundschule Mellendorf schweifen. Längst sind die ersten Blutspenden während der Corona-Beschränkungen erfolgreich über die Bühne gebracht worden. „Hier läuft alles gut. Der Blutspendedienst aus Springe hat alles im Griff.“ Bis kurz nach 19 Uhr dauert die Blutspende offiziell. Bis mindestens 20 Uhr wird Jacks-Sterrenberg in der Grundschule sein und ihren Teil für das Gemeinwohl beitragen. „Der Abbau geht aber immer schneller als der Aufbau“, sagt sie und wirbt bereits für den nächsten Besuch einer Blutspende in der Wedemark.

So geht es mit den Blutspenden weiter Der DRK-Ortsverein Wedemark umfasst die Gemeindeteile Brelingen, Mellendorf, Bissendorf und Resse – entsprechend gibt es dort auch Blutspenden unter Regie dieses Ortsvereins. Der nächste Termin steht am Montag, 20. Juli, in der Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg 20 a, auf dem Programm. Interessierte können von 15.30 bis 19.30 Uhr Blut spenden. Und nicht nur dazu ruft der Ortsverein auf. „Wir suchen in allen Ortsteilen Nachwuchs“, sagt Ulrich Riepling vom Vorstand des Ortsvereins. Dabei denkt er an junge Leute in der Bereitschaft, aber auch für die Küche und den Betreuungsdienst.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Stephan Hartung