Wedemark

Die Gemeinde hat sich auch infolge des massiven Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken wegen der langwierigen Baustelle auf der Autobahn 7 zwischen Schwarmstedt und dem Kreuz Hannover-Nord einen eigenen Blitzeranhänger angeschafft. Die Kommune investierte im Jahr 2019 gut 142.000 Euro in den Kauf des Geräts. Mehr noch: Parallel dazu hatte die Gemeindeverwaltung bei den Verkehrsbehörden darauf gedrungen, auf den stark frequentierten Strecken ein Tempolimit auszurufen, um den Anwohnern nachts das Schlafen zu ermöglichen.

Doch ein Blitzer allein reichte aus Sicht der Gemeinde – vermutlich auch wegen der guten Erfahrungen – nicht aus, um die Raser auszubremsen. Aus diesem Grund schaffte sich die Wedemark im vergangenen Jahr einen zweiten Anhänger an. Die Kosten für das in der zweiten Jahreshälfte besorgte Mietgerät betrug für die Monate August bis Dezember etwa 24.000 Euro. Und das habe sich nach Auskunft von Rathaussprecher Ewald Nagel wohl amortisiert. Gleichwohl könne er dazu noch keine genauen Angaben zu den Einnahmen machen, sagte er nun auf Anfrage.

133.000 Euro überweist die Bußgeldstelle an die Gemeinde

Fest steht bislang nur, dass die Gemeinde Wedemark von der zuständigen Region Hannover für die im Jahr 2020 registrierten Tempoverstöße stolze 133.042 Euro überwiesen bekommen hat. Die andere Hälfte der Geldstrafen für die ertappten Raser geht so wie vereinbart an die Region.

Anders sieht es indes aus, wenn die Region mit ihren zwei mobilen Blitzern in den Städten und Gemeinden unterwegs ist. Dann gehen 100 Prozent der Einnahmen durch Bußgeldbescheide an die Region Hannover. Bei stationären Blitzern teilen sich Kommune und Region das Geld: Jeder bekommt 50 Prozent. Diese Radarkontrollen werden zwar von den Kommunen aufgestellt und betrieben, aber die Region hat die Aufgabe der Bußgeldstelle inne.

Die Wedemark hat sich im Jahr 2019 als erste Kommune der Region einen eigenen Blitzeranhänger angeschafft. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

147 Raser müssen Fahrerlaubnis abgeben

Der nun überwiesene Betrag an die Gemeinde Wedemark ergibt sich nach Auskunft von Rathaussprecher Ewald Nagel aus dem 10.672-maligen Auslösen des Blitzers wegen überhöhter Geschwindigkeit. In Spitzenzeiten wurden knapp 300 Tempoverstöße pro Tag registriert. Die Strafen unterteilen sich in 9884 Verwarnungen und 788 Bußgelder. „In den Bußgeldern sind 147 Fahrverbote enthalten“, sagt der Gemeindesprecher. Trauriger Spitzenreiter war in einer Tempo-30-Zone ein Autofahrer mit gemessenen 100 Stundenkilometern sowie in einer 50er-Zone mit Tempo 106.

Der von der Gemeinde angeschaffte Blitzeranhänger gilt als robust und relativ sicher vor Vandalismus. Dennoch wurde Nagels Angaben zufolge das Gerät im vergangenen Jahr einmal mit Farbe besprüht. Diese „konnte aber vom Bauhof problemlos gereinigt werden, der Gemeinde sind dadurch keine zusätzlichen Kosten entstanden“, berichtet der Verwaltungssprecher. Im Jahr 2018 war ein Sattelschlepper in Hellendorf gegen den von der Polizei seinerzeit aufgestellten Blitzer gefahren – und hatte ihn komplett zerstört.

Totalschaden: Ein 40-Tonner hat den mobilen Blitzeranhänger der Polizei getroffen. Quelle: Polizei Hannover (Archiv)

Gemeinde ist Vorreiter in der Region

Doch nach Bekunden der Gemeinde stehen weniger die Einnahmen im Vordergrund, sondern vielmehr die Sicherheit der Wedemärker. Neben der Sicherheit auf den Straßen geht es auch um den Lärmschutz der Anwohner, hatte jüngst Bürgermeister Helge Zychlinski die Investitionen in Kauf und Miete der Geräte begründet. Diese Tempokontrollen sowie das nächtliche Geschwindigkeitslimit auf vielen Straßen im Gemeindegebiet hätten sich nach Auskunft der Polizei durchaus bewährt und vor allem auch die Zahl der Unfälle reduziert.

Mit dem Kauf des Blitzeranhängers war die Gemeinde Wedemark seinerzeit Vorreiter in der Region Hannover außerhalb der Landeshauptstadt. Inzwischen sind weitere Kommunen auf den Geschmack gekommen. Neben der Gemeinde Isernhagen hat auch die Stadt Langenhagen nun einen Blitzeranhänger bestellt.

Von Sven Warnecke