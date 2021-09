Bissendorf

Sie sind zwei Gitarristen, die das Schönste ihrer Welten vereinen: Frank Wuppinger und Ozan Coskun verzaubern ihre Zuhörer mit saitenweise handgemachtem Gitarrenspiel auf höchsten Niveau. Darauf weist die Gemeinde als Veranstalter hin. Am Donnerstag, 14. Oktober, spielen sie bei der Konzertreihe „Blaue Stunde“ ab 20.06 Uhr im Bürgersaal in Bissendorf, Am Markt 1.

Coskun und Wuppinger verbinden in ihren Konzerten Einflüsse aus Jazz, Klassik und orientalischer Musik. Abwechslungsreich und überraschend, anspruchsvoll und zugleich leichthändig führen sie die Ohren ihrer Zuhörer auf spannende Pfade. Jazzgitarre und klassische Konzertgitarre funktionieren wunderbar zusammen, wenn Eigenkompositionen und bekannte Klänge zu stilistischer Eigenwilligkeit vermählt werden, teilt der Veranstalter ferner mit.

„Blaue Stunde“ verzaubert mit besonderem Licht

Der Begriff „blaue Stunde“ bezieht sich auf die besondere Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit. Daher geht das Konzert offiziell zur recht krummen Zeit um 20.06 Uhr los.

Die „Blaue Stunde“ hat in der Wedemark eine lange Tradition. 2019 gab es das zehnjährige Bestehen. Für das Konzert des Coskun Wuppinger Duos sind noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen in der Gemeinde oder im Internet auf www.adticket.de erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 22 Euro. Hinzu könnten noch Vorverkaufsgebühren der jeweiligen Anbieter kommen.

Von Stephan Hartung