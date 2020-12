Bissendorf

Am Neujahrstag können die Wedemärker von 17 bis 19 Uhr die Kirche der Bissendorfer Gemeinde St. Michaelis besuchen. Zur gleichen Zeit gibt es wieder den aus der Adventszeit bekannten, blauen Laserstrahl am Himmel zu sehen, der seit Ende November in der Wedemark von Kirche zu Kirche gewandert ist.

Dabei sollen auch gute und kraftvolle Worte von Wedemärkern schriftlich am Turm der Kirche zu sehen sein. Außerdem steht die Kirchentür offen für ein kleines Gebet, zu dem Sarah Dedecke und Pastor Thorsten Buck einladen. Das Lichtkunstprojekt „Im Anfang war das Wort“ wurde von Kirsti Krügener und Michael Janz initiiert.

Anzeige

Auf der Internetseite www.daswortwarimanfang.de können noch eigene Worte zum Projekt hinzugefügt werden. „Gut gewählte Worte machen glücklich, regen zum Nachdenken an, machen Mut, fordern heraus“, schreiben die beiden Wedemärker über ihr Projekt. Dedecke und Buck laden zudem zu einem Neujahrsspaziergang ein. Es geht vorbei an der Michaeliskirche – auch eine kleine Rast wird eingelegt. Für das Duo war das Lichtprojekt Anlass, am Neujahrsabend die Kirche zu öffnen. Wer möchte, geht mit einem Segen in das neue Jahr.

Von Stephan Hartung