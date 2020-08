Bissendorf

Hinter dem Bauzaun ist aufgeräumt, Bäume sind gefallen. Die ehemalige Hofstelle, die sich an der Gottfried-August-Bürger-Straße 2 und 4 bis zum Tattenhagen 7 im Ortskern von Bissendorf erstreckt, hat einen Käufer gefunden. Bissendorfer befürchteten zunächst, ein professioneller Investor könnte auf der großen Fläche etwas hochziehen, was die dörfliche Qualität stark verändern würde. Doch es ist anders: Der private Käufer will den denkmalgeschützten Bestand erhalten und die stark baufälligen Gebäude sanieren.

Durch den Bauzaun ist zu beobachten, was auf dem Gelände der ehemaligen Hofstelle an der Gottfried-August-Bürger-Straße passiert. Quelle: Ursula Kallenbach

„Na, hoffentlich wird das nicht alles weggeschoben“ – das ist eine Sorge, die oft zu hören ist, wenn Passanten fragend am Bauzaun stehen. Das Interesse sei groß, was nun nach langer Zeit auf dem Grundstück passieren wird, berichtet der Käufer, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Die Leute drücken sich am Bauzaun die Nasen platt.“ Die Gebäude stehen seit vielen Jahren leer, nachdem die frühere Eigentümerin und letzte Bewohnerin verstorben war.

Erben einigen sich nach abgesetzter Versteigerung

Als Immobilienobjekt, auch angeboten im Internet, hatte das Grundstück mit landwirtschaftlichen Flächen für einen Kaufpreis von insgesamt 1,44 Millionen viele Interessenten angezogen, als es in die Versteigerung kam. Im Amtsgericht Burgwedel trafen zu dem Termin am 16. Januar viele in der Wedemark bekannte Investoren, Unternehmen und Fachleute für historische Sanierung ein. Doch der Termin wurde nach nur wenigen Minuten abgesetzt. Die Erbengemeinschaft habe sich vorerst geeinigt, hieß es im Protokoll.

Steuerliche Gründe gaben damals nach Angaben der Rechtsanwälte den Ausschlag für den temporären Frieden zwischen den beiden in Bissendorf ansässigen uneinigen Eigentümerparteien. Für den Verkauf haben sich die Parteien jetzt nach Informationen dieser Zeitung am Ende geeinigt. Teil der Lösung ist, dass der eine Partner in der Erbengemeinschaft die ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen in Bissendorf im Besitz behält, die zunächst mit dem Gesamtobjekt vermarktet werden sollten. Für die Versteigerung wurde eine Gesamtfläche von 160.640 Quadratmetern genannt.

Käufer lebt seit Langem in Bissendorf

Wie die Verkäufer gilt auch der Käufer als vermögend – und muss es sein. Die Sanierung der ehemaligen Hofstelle, die seit Jahren unter den Augen der Bissendorfer verfällt, wird erhebliche Summen verschlingen. Der neue Eigentümer aus einer Industriellenfamilie mit Besitz im Osten Deutschlands scheint aber die Sprache der Bissendorfer zu sprechen. Nach Informationen dieser Zeitung lebt er seit 25 Jahren im Herzen des Ortes, tritt jedoch nicht öffentlich in Erscheinung. Ältere Einheimische erzählen: „Er hat sich schon lange für das Haus interessiert und mit seinem Vater davor gestanden. Er will es für seine Kinder haben.“ Es werde wohl nicht viel verändert.

Ortsbürgermeisterin steht im Kontakt

Bissendorfs Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann steht im Kontakt mit dem Erwerber. „Er will kein großes Vorhaben hochziehen, sondern die Gebäude zum Wohnen und Vermieten sanieren, eventuell ein kleines Kulturzentrum schaffen. Er will die Denkmale erhalten“, weiß sie. Es seien nur einige kleinere Bäume auf dem Grundstück weggenommen worden. Nun werde der Eigentümer die Gebäude absichern, damit sie gefahrlos von Planern und Mitarbeitern der Denkmalpflege betreten werden können. „Wir warten jetzt ab, was er entwickeln wird.“

Kleinere Bäume hat der neue Eigentümer auf dem Gelände entfernt. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Bestand der ehemaligen Hofstelle umfasst ein Einzelbaudenkmal sowie ein Wohnhaus und eine Scheune, die im Ensemble ebenfalls dem Denkmalrecht unterliegen. Als Bissendorfer wisse er um den Vorlauf in der politischen Diskussion und künftige Planungsauflagen, sagte der Eigentümer auf Anfrage.

Gemeinde bringt Bebauungsplan auf den Weg

Denn die Gemeinde Wedemark hatte angesichts drohender Veränderungen an der Gottfried-August-Bürger-Straße im Herzen des historischen Ortskerns mit Amtshaus, Gemeindebibliothek, Amtshof und Bürgerhaus in Eile einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, um eine ungewollte Bebauung abzuwenden. Der Ortsrat fasste dazu einstimmig den Aufstellungsbeschluss. Schon jetzt kann dort niemand mehr an den Zielen dieses B-Plan-Entwurfs vorbeiplanen und -bauen. Jeder neue Bauantrag muss nach den Vorgaben beurteilt werden.

Darin sei das Grundstück der ehemaligen Hofstelle aber nur ein Element, betont die Ortsbürgermeisterin. Der B-Plan-Entwurf umfasse viele Grundstücke mehr in dem Areal zwischen Gottfried-August-Bürger-Straße, Tattenhagen und Am Markt. Eine Entwicklung und Bebauung müsse auf den Grundstücken möglich sein, aber zwischen den Häusern sollten auch Freiflächen mit Bäumen erhalten bleiben, betont Brakelmann.

