Bissendorf

Einbrecher haben die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Hirschdamm in Bissendorf ausgenutzt. Die Unbekannten hebelten am Donnerstag, 3. Juni, zwischen 12 und 13.30 Uhr auf der rückwärtigen Seite eine Terrassentür auf. Die Eigentümer waren nach eigenen Angaben zu dieser Zeit in einer Tierklinik zu Besuch.

Aus den Räumen im Obergeschoss des Einfamilienhauses stahlen die Diebe eine Sammlung von zehn Armbanduhren. Der Wert der Beute stand am Freitag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke