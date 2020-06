Der Brand in einer Industriehalle im Gewerbegebiet in Bissendorf hat einen Schaden von 2,5 Millionen Euro verursacht. Zu dieser Schätzung kommt die Kriminalpolizei nach einer Besichtigung der Brandruine in der Wedemark. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, auch weil sie einen Zusammenhang mit anderen Bränden sieht.