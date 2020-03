Besuchsverbot wegen Corona: So schottet sich das Kinderpflegeheim Mellendorf vor dem Virus ab

Mellendorf

Auch im Kinderpflegeheim in Mellendorf verändert sich der Alltag, seit sich das Coronavirus so schnell ausbreitet: Die Einrichtung hat sich fast komplett von der Außenwelt abgeschottet. Es kommt nur noch rein, wer dort arbeitet. Zudem dürfen Ärzte das Haus betreten, berichtet Geschäftsführerin Gaby Schweer und fügt hinzu, dass die Tagesförderstätte den Betrieb einstellen musste und die Kinder keine Einrichtungen außerhalb mehr besuchen.

„Kontakte reduzieren ist das A und O“, sagt Schweer. Die teils schwer kranken Bewohner gehören zur Risikogruppe – für sie kann eine zusätzliche Infektion mit einem Virus oder der Grippe gefährlich werden. Doch aktuell sei in der Einrichtung noch alles gut, sagt Schweer. Sie ist guter Dinge. Durch die gute Verbindung zu den größeren Kliniken in Hannover gebe es eine große Bereitschaft zur Unterstützung.

Eltern dürfen vorerst nicht mehr kommen

Auch die Eltern der 36 Bewohner hat das Team gebeten, bis auf Weiteres von Besuchen abzusehen. Bei den meisten sei diese Nachricht auf Verständnis gestoßen. Vieles werde mit den Erziehungsberechtigten jetzt übers Telefon besprochen – damit sie wissen, wie es ihren teils schwer kranken Kinder geht. Ausnahmen vom Besuchsverbot sind möglich, beispielsweise, wenn ein Kind palliativ betreut werden muss.

Masken, Windeln und Spezialnahrung bestellt

Die Therapien für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden Schweers Angaben zufolge auf ein Minimum reduziert. Die Ehrenamtlichen haben ebenfalls ihre Besuche eingestellt. Die meisten Lieferanten geben ihre Pakete nur noch an der Tür ab. Mittagessen bekommen die Bewohner jedoch noch von einem Bringdienst.

Leitmotiv „Zusammen Zuhause“ gilt weiterhin

Trotz allem versuchen Bewohner und Pfleger Schweers Angaben zufolge einen normalen Tagesablauf hinzukriegen – eben ohne Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Einrichtung. Auch Aufenthalte im Garten des Kinderpflegeheims sind noch möglich, berichtet Schweer. Weiterhin gelte das Leitmotiv „Zusammen Zuhause“. Eine soziale Isolation soll es in der Einrichtung auch durch die Coronavirus-Pandemie nicht geben.

Schwierigkeiten mit Notbetreuung

Etwa 60 Mitarbeiter kümmern sich um die geistig und körperlich behinderten Kinder und Jugendlichen und geben ihnen ein Zuhause – mit einer rund um die Uhr Betreuung und Pflege im Schichtdienst. Doch wegen der geschlossenen Schulen und Kitas musste in den vergangenen Tagen immer wieder am Dienstplan gearbeitet werden, berichtet die Geschäftsführerin. Einige konnten durch die Betreuung der Kinder nicht so arbeiten, wie geplant. Einzelne Reiserückkehrer dürfen zwei Wochen lang nicht in der Einrichtung erscheinen. „Noch können wir das gut wegstecken“, sagt Schweer. „Aber man weiß ja nicht, was noch kommt.“ Man versuche sich bestmöglich vorzubereiten.

Kultusminister lockert Regelung

Die Geschäftsführerin kämpfte in der vergangenen Woche zuweilen mit dem Problem, dass Erziehungsberechtigte nur einen Platz in der Notfallbetreuung für ihr Kind bekommen, wenn beide in der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Sie berichtet von einzelnen Pflegekräften, die zunächst abgewiesen wurden, weil sich ja der jeweils andere Partner um die Kinder kümmern könnte. Die Mitarbeiter mussten sich anders organisieren. Im Pflegeheim gebe es noch Angestellte, die durchaus Bedarf für einen Betreuungsplatz hätten. Sie können nun hoffen: Niedersachsen Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte am Freitagnachmittag an, dass künftig auch Kinder in den Notfallgruppen aufgenommen werden sollen, wenn nur ein Elternteil einen Beruf ausübt– etwa in der Pflege oder im Gesundheitswesen – , die jetzt benötigt werden.

Welche Pflegekräfte können bei Bedarf unterstützen?

Auch, wenn das Pflegeheim noch gut aufgestellt ist, blickt Gaby Schweer bereits in die Zukunft. Sollten Pflegekräfte noch „Luft haben“, das Team des Kinderpflegeheims bei Bedarf zu unterstützen, können sie sich in der Einrichtung melden. Geschäftsführerin Wiebke von Badewitz nimmt Anrufe von Menschen, die helfen wollen oder Schutzmasken zur Verfügung stellen können, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter Telefon (05130) 976362 entgegen.

Pflegeheim benötigt FFB2-Schutzmasken – Wer kann helfen? Alles Material, dass rund um das Coronavirus benötigt wird, ist derzeit ganz schwierig zu bekommen, berichtet Gaby Schweer vom Kinderpflegeheim in Mellendorf. „Es gibt eigentlich nichts.“ Doch Schutzmasken, Desinfektionmittel, Windeln und andere Hygieneartikel sind für den Betrieb der Einrichtung essenziell wichtig – auch abseits der Pandemie. Eine Extraladung Windel hat die Geschäftsführerin nach eigenen Angaben bereits bestellt. Auch der Vorrat an Spezialnahrung für Bewohner, die über eine Magensonde ernährt werden, ist bereits aufgestockt. Über verschiedene Kanäle versucht Schweer besonders an Schutzmasken zu kommen. Theoretisch bekomme sie eine Bestellung mit FFB2-Mundschutz. „Aber was ist, wenn die nicht ankommen?“ Dann habe das Pflegeheim ein großes Problem. Die Einrichtung brauche die Masken immer – nicht nur für das Coronavirus. Schweer bittet deshalb Bürger, die Masken jeglicher Art besitzen und diese nicht gebrauchen, sich im Kinderpflegeheim zu melden. jsp

