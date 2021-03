Wedemark/Langenhagen

Das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung bietet seine Leistungen ab Mitte März wieder in den Kommunen vor Ort an. Die Mitarbeiterinnen von Ophelia beraten streng vertraulich und unter Schweigepflicht Frauen und Mädchen ab 13 Jahren, die von jeder Art von Gewalt betroffen sind – ob körperlich, psychisch, sexualisiert, sozial, ökonomisch oder digital, ist dabei unerheblich. In der Sprechstunde gelten die derzeit gültigen Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Voranmeldung zur Beratung ist nicht nötig.

Jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Wedemark

In der Gemeinde Wedemark startet die Beratung vor Ort am Mittwoch, 24. März. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat findet von 9 bis 11 Uhr eine offene Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, in Mellendorf statt. Durch die offene Form soll es Betroffenen möglich sein, sich ohne Voranmeldung wohnortnah Unterstützung zu holen.

Mitarbeiter stellen Tipps online bereit

Zum Anlass des Weltfrauentages am 8. März hat die Beratungsstelle online unter www.ophelia-beratungszentrum.de auch Tipps zur Selbstfürsorge bereitgestellt. Neben Übungen zum positiven Denken gibt es Anregungen, wie Frauen es sich gut gehen lassen oder mental entspannen können.

Büro in Langenhagen berät nur nach Voranmeldung

Für Beratungen im Langenhagener Büro bittet das Beratungszentrum noch um telefonische Voranmeldung. Persönliche Termine gibt es hier im Bedarfsfall. Ein Alltagsbetrieb wie vor der Corona-Pandemie sei aufgrund des immer noch hohen Inzidenzwerts derzeit nicht möglich, erklären die Verantwortlichen. Nach wie vor können Gewaltbetroffene mit Beratungsbedarf auch ganz auf eine telefonische Beratung unter Telefon (05 11) 7 24 05 05 ausweichen.

Von Sebastian Stein