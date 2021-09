Wedemark

Das Wedemärker Chorprojekt beginnt nach der Corona-Zwangspause wieder mit den Proben. Diese beginnen im Oktober. Denn: „Für Sangesfreudige sind die Wochen vor Weihnachten eine besondere Zeit“, heißt es dazu von Initiatorin Nicoleta Ion. Die Pianistin lädt alle Freunde der Chormusik deshalb zum Mitmachen ein.

Mit dabei ist auch Stimmbildnerin Nicola Köweker. Die hat ein besinnlich-unterhaltsames Programm zusammengestellt, dass jede Stimmlage interessieren dürfte, meint Ion. „Ich fand es schon immer sehr schade, dass es zu Weihnachten wenig Abwechslung in den Chören gibt“, betont die Pianistin. „Dabei ist die Musikliteratur übervoll mit Stücken jenseits der gängigen Weihnachtsliede.“

Teilnehmer können sich auf Überraschungen gefasst machen

Als Chorleiterin hat sie in den letzten 18 Jahren einiges gesehen. „Diesmal soll alles anders werden“, verspricht die Pianistin. Die Auftaktveranstaltung zum Chorprojekt ist für Mittwoch, 29. September, geplant. Dann gibt es bei einem Treffen um 18 Uhr an der Wedemarkstraße 26a in Mellendorf auch kleine Leckereien und Getränke. „Zum Kennenlernen“, sagt Ion. Zusammen mit ihrer musikalischen Partnerin möchte sie dabei das Motto „Licht in den Ohren! Klang in den Augen” vorstellen.

So viel vorab: Es handelt sich um ein ungewöhnliches und internationales Programm. Neben dem „Ave Maria“ in einer modernen Bearbeitung finden sich irische, indische, amerikanische, italienische und südafrikanische Songs darin wieder. „Gejodelt wird auch“, heißt es von Ion weiter.

Stimmbildnerin stärkt sängerisches Potenzial

Wichtig sei ihr, das sängerische Potenzial aller Beteiligten zu erweitern. Dazu biete sie gemeinsam mit Köweker Einzel- und Gruppencoachings zu flexiblen Terminen an. Köweker weiß als Stimmbildnerin und Sängerin, wovon sie spricht. Sie stand bereits auf Opernbühnen von Marburg bis Moskau. „Mindestens so wichtig wie der Ausdruck in der eigenen Stimme ist das vertraute Miteinander – daran werden wir mit Freude arbeiten“, ergänzt die Pianistin. Teil des Programms sind gemeinsame Proben und zwei Konzerte: erst in Hannover und danach in der Pfarrscheune Elze bei Glühwein und Kakao am Feuer.

Zum gemeinsamen Abschluss laden die beiden Frauen zum Wintergrillen nach Mellendorf ein. Vermutlich wird auch hier das eine oder andere Lied angestimmt. Das vollständige Programm des Projekts sowie die Teilnahmekosten können bei Nicoleta Ion unter Telefon (05130) 9689960 oder per E-Mail an kontakt@nicoleta-ion.de erfragt werden.

Von Sven Warnecke