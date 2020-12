Abbensen/Negenborn

Bei zwei Verkehrsunfällen in der Wedemark ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die Zusammenstöße ereigneten sich nach Polizeiangaben jeweils nach gescheiterten Überholvorgängen.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Maruti-Suzuki gegen 9.30 Uhr von der Alten Zollstraße nach links auf sein Grundstück in Abbensen abbiegen. Eine dahinter fahrende 32 Jahre alte Frau übersah nach Polizeiangaben offenbar das Manöver und prallte mit ihrem Hyundai in das andere Fahrzeug. Der Fahrer im Maruti zog sich leichte Verletzungen zu, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Frau prallt mit Audi gegen Baum

Gegen 6.50 Uhr war es bereits auf der Hannoverschen Straße – der Landesstraße 380 – bei Negenborn zu einem Unfall gekommen. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin wollte einen vor ihr fahrenden, mit Beton beladenen Lastwagen überholen. Wegen des Gegenverkehrs scherte die Frau jedoch wieder ein und touchierte dabei den Laster. Der Audi der Frau prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Den Schaden beziffert Bebensee auf etwa 11.000 Euro.

