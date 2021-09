Bissendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag, 27. September, zwei Menschen im Bereich Bissendorf leicht verletzt worden. Drei Autos waren in die Karambolage nach Auskunft der Polizei beteiligt. Ein Fahrer wurde vorsorglich in das Krankenhaus nach Großburgwedel eingeliefert. Der Blechschaden ist beträchtlich und beläuft sich im fünfstelligen Euro-Bereich.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem neuen BMW gegen 16.30 Uhr auf der Burgwedeler Straße in Richtung Bissendorf-Wietze unterwegs. Als sie nach links auf die Straße Am Mühlengraben abbiegen wollte und abbremste, musste sie auf einen entgegenkommenden Fahrradfahrer warten.

Ein hinter ihr fahrender 54 Jahre alter VW-Passatfahrer hielt ebenfalls an. Doch ein 59 Jahre alter Citroën-Fahrer erkannte die Situation zu spät, prallte auf den Vordermann und schob dessen Auto auf den BMW. Sowohl bei dem älteren Citroën wie auch bei dem Passat spricht Bebensee von wirtschaftlichem Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der BMW wurde heftig am Heck beschädigt.

Von Sven Warnecke