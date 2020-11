Mellendorf

Es ist die erste große Kreuzung in der Wedemark, an der akustische Signale sehbehinderten Menschen mehr Sicherheit beim Überqueren der Straße geben: An der Ampelanlage der Stucke-Kreuzung in Mellendorf ist das hörbare Signal jetzt freigeschaltet. Dass die unübersichtliche Kreuzung mitten im Ort so nachgerüstet wurde, bestätigt den Behindertenbeirat (BBR) der Gemeinde Wedemark in seinem langwierigen Bemühen um solche Hilfen im öffentlichen Raum.

Ein andauerndes Klickern leitet Sehbehinderte akustisch zu den Ampelmasten an der Stucke-Kreuzung in Mellendorf, hier am Gilborn. Quelle: Ursula Kallenbach

Anzeige

Jeder, der dort die Straßen überqueren will, hört jetzt an der Ampel ein Klickern. „Das Dauerklickern ist als Suchton installiert, weil Sehbehinderte den Ampelmasten nicht erkennen“, sagt Uwe Nautscher. Er gehört dem Beirat an und ist selber im Sehen eingeschränkt. Der Suchton verändere sich in ein schnelles „ Taktak“, wenn ein Nutzer mit der Hand den Knopf unterhalb der normalen Ampeltaste gedrückt habe. Der Sehbehinderte könne dann bei Grün die Straße sicher überqueren.

In Bissendorf gibt es ebenfalls eine Akustikampel

Betroffenen Menschen ist diese Technik in der Regel bekannt. In der Wedemark ist bereits eine weitere Ampel so ausgestattet: In Bissendorf wurde die Fußgängerampel über die Scherenbosteler Straße in Höhe des Penny-Marktes um die akustische Orientierung erweitert. Aber der stark befahrene Kreuzungsbereich in Mellendorf ist vielfach unübersichtlicher – mit Wedemarkstraße, Bissendorfer Straße, Gilborn und Hellendorfer Kirchweg sowie mehreren Ampeln.

Zwei Landesstraßenabschnitte, die L 310 und die L 383, sind dort betroffen. Daher hatte die Gemeinde Wedemark weder die akustische Ampelerweiterung geplant noch die Kosten getragen. Die Landesverkehrsbehörde war dafür zuständig. Sie beziffert die Kosten mit rund 25.000 Euro. Die Druckknöpfe mussten installiert und die Ampelsteuerung umprogrammiert werden, da sehbehinderte Menschen zum Überqueren der Straßen mehr Zeit brauchen. Für eine vorhandene Ampelanlage – ebenfalls in Mellendorf am Hellendorfer Kirchweg in Höhe des Rewe-Marktes – hat wiederum die Gemeinde eine Investition vorgesehen, um die dortige Ampel mit Leittönen auszustatten.

Unter der normalen Ampeltaste lässt sich der Knopf für das akustisch geleitete Überqueren drücken. Quelle: Ursula Kallenbach

Beirat: Akustische Hilfe ist nötig bei starkem Verkehr

Der Behindertenbeirat Wedemark wertet den Ausbau der Ampelanlage an der Stucke-Kreuzung auch als einen Erfolg der Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei der Region Hannover, Sylvia Thiel. „Ein Anfang ist jetzt gemacht. Wir wünschen uns, dass es so weitergeht“ – das hat das Wedemärker Gremium ihr mit ausdrücklichem Dank geschrieben. „Ampelanlagen machen überall Sinn, wo hohes Verkehrsaufkommen herrscht. Sehbehinderten Menschen ist es meist nicht möglich, dem Farbenspiel der Lichtzeichenanlagen zu folgen. In so einem Fall ist die akustische Darstellung sehr hilfreich“, heißt es in dem Schreiben.

Übrigens sei die Umrüstung in kleinen Orte, die an den Umleitungsstrecken für Autobahnen liegen, ebenso wichtig wie in größeren Städten. Die Wedemark liegt schließlich im Dreieck der A2 und der A7, so der Beirat. „Natürlich möchten wir, dass sämtliche Ampeln in der Wedemark mit akustischem Signal ausgestattet werden, damit sich alle sehbehinderten Wedemärker sicherer im Straßenverkehr zurechtfinden können“, sagt Susanne Rangen. Die Vorsitzende des Behindertenbeirats nennt deswegen jede umgerüstete Ampel einen Schritt in die richtige Richtung.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach