Die zentrale Dorfansicht nahe der sogenannten Schilling-Kreuzung bleibt weiter unfertig. Einen gemeinschaftlichen Fertigstellungstermin für die Bauvorhaben des Investors Rainer de Groot in Bissendorf – Neue Höfe an der Straße Am Markt 8 bis 12 und Wiechmanns Hof 59 gegenüber der Straße Tattenhagen – wird es nicht geben. Wiechmanns Hof wird demnächst abgeschlossen, zum 30. August sollen die künftigen Bewohner einziehen können. Am Wohn- und Geschäftskomplex Neue Höfe wird voraussichtlich noch bis in den Herbst nächsten Jahres hinein gebaut. Die Investition beläuft sich auf eine zweistellige Millionensumme.

Sieben Wohnungen und Beratungspunkt

Sieben Wohnungen bietet das Haus auf dem Eckgrundstück Tattenhagen/Scherenbosteler Straße. Der Name soll die Bezeichnung einer alten Hofstelle aufgreifen. „Die Wohnungen werden vermietet, und in das Ladengeschäft ziehen wir mit hus de Groot selbst ein“, erläutert der Investor. Etwa im Oktober werde die Designmeisterei des Unternehmens dort ihre Türen öffnen.

Mieter und Käufer von De-Groot-Immobilien sollen damit eine Anlaufstelle haben, um sich über alle aktuellen Bauvorhaben des Unternehmens zu informieren oder Wünsche und Anregungen im persönlichen Gespräch mitzuteilen. Dort könne der Kunde sich sein Parkett, Fliesen oder die Küchenausstattung aussuchen, erklärt de Groot.

Das Gebäude auf dem Eckgrundstück zwischen Tattenhagen und Scherenbosteler Straße soll bald fertig sein. Quelle: Julia Gödde-Polley

Corona bringt Zeitplan ins Stocken

„Unser Bauvorhaben Neue Höfe ist im Bauvolumen fast viermal größer als Wiechmanns Hof. Das benötigt neben der aufwendig hergestellten Tiefgarage schlicht mehr Zeit“, sagt de Groot. Auch die Corona-Krise hinterließ Spuren. „Durch die Abstandsregelungen und damit reduzierte Produktivität der industriellen Lieferanten etwa bei Fenstern mussten wir auch Verzug zu erforderlichen Lieferungen hinnehmen.“ Weniger der Verzug als vielmehr die allgemeinen Baupreissteigerungen seit 2016 hätten aber die Gesamtkosten in die Höhe getrieben.

Ebenfalls infolge der Pandemie seien wegen einer allgemeinen Verunsicherung gewerblicher Nutzer diverse Verhandlungen ins Stocken geraten. „Das war, wenn auch verständlich, ein Rückschlag“, sagt der Investor. Zwischenzeitlich seien diese aber wieder aufgenommen worden. „Wir hoffen, bald mit den zuständigen Behörden die gewerblichen Nutzungen abstimmen zu können.“ Es gebe Anfragen von einer Frühstücksbar mit angeschlossenem Eiscafé über einen Hofladen mit dem Arbeitstitel Aus der Wedemark für die Wedemark sowie für Büroflächen bis hin zu einem Gesundheitszentrum.

Anteile Gewerbe und Wohnen noch ungewiss

Die Anzahl der Wohnungen in dem Gebäudekomplex stehe ebenfalls noch nicht fest und könne letztlich je nach gewerblicher Nutzung schwanken. „Welche Flächen also später gewerblich und welche wohnwirtschaftlich genutzt werden, kann derzeit noch nicht ermittelt werden. Wir werden aber dazu bald eine Entscheidung treffen, um baulich weiterzukommen“, stellt de Groot fest. Insgesamt sei festzuhalten: „Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor beständig.“ Sowohl für Wohnraum als auch für gewerbliche Flächen in Bissendorf würden Anfragen noch entgegengenommen.

Tiefgarage bietet 47 Stellplätze

Viel Zeit hat bei dem Komplex Neue Höfe der Tiefbau in Anspruch genommen. Viele Bissendorfer hatten den Bau der Tiefgarage dort live verfolgt – teils nicht ohne Protest. Denn das Setzen der Spundwände war direkten Anliegern zeitweise durch Mark und Bein gegangen. Die Tiefgarage wird de Groot zufolge 47 Stellplätze bieten. Sie soll öffentlich und kostenfrei bleiben. „Ob aufgrund von Missbrauch oder Vandalismus später andere Lösung gefunden werden müssen, bleibt abzuwarten“, sagt der Bauherr.

Erste Pläne kommen 2015 in den Ortsrat

Erstmals hatte de Groot seine Vorstellungen für das Bauvorhaben Neue Höfe 2015 in einer Präsentation im Bissendorfer Ortsrat vorgestellt. Drei Grundstücke hatte er dafür erworben. Damals wurde eine Investitionssumme von 6 Millionen Euro genannt. 2017 begann der Tiefbau. Gut 11.000 Kubikmeter Sand mussten für die Tiefgarage bewegt werden. Zuvor wurde das Areal auf schützenswerte Kulturrelikte und Kampfmittel untersucht. Zudem brachte der Schutz der ortsbildprägenden alten Eiche auf dem Grundstück ein längeres Verfahren mit Sachverständigengutachten in Gang. Ein abschließendes Zeitfenster hat der Investor auch im Laufe der Bauarbeiten über die Jahre nicht genannt.

Ein Banner hängt am Bauzaun und zeigt, wie das Bauvorhaben Neue Höfe in Bissendorf aussehen soll, wenn die Arbeiten fertig sind. Quelle: Julia Gödde-Polley

De Groot baut auch in Nachbarkommunen

Das Unternehmen ist nicht nur in der Wedemark aktiv, sondern auch in Nachbarkommunen. „Das bisher letzte Projekt war die Sanierung der alten Wassermühle in Wunstorf. Dazu musste ein Bebauungsplan entwickelt werden zum Gesamtareal der historischen Wassermühle, die erstmals anno 1450 amtlich erwähnt wurde“, berichtet de Groot. Die Wassermühle wurde Ende 2019 fertiggestellt.

In Wettmar realisierte das Unternehmen 2019 die Wohnanlage Moor Hof. Kurz vor der Fertigstellung sind 41 Wohnungen in Neustadt. In Braunlage und auf den Kapverdischen Inseln baue er auch viel, erzählt de Groot, aber das seien sicher keine Nachbargemeinden.

Von Ursula Kallenbach