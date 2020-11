Wedemark

Kommunale Bauplätze in der Wedemark sind heiß begehrt. Auf der Suche danach sollen künftig mehr Familien Glück haben, die von außerhalb zuziehen möchten. Sie sollen auch per Los rechtmäßige Bewerber für einen Grundstückskauf werden. Das EU-Recht fordert diese Anpassung lokaler Vergabesysteme. Die Gemeinde Wedemark kann Einheimischen oder Familien mit Arbeitsplatz in der Gemeinde nicht mehr nur über einen eigenen Punktekatalog Vorrang gewähren. Im November will die Verwaltung ihren Vorschlag dazu in die politischen Gremien geben.

Wedemark plant anderes als Burgwedel

Zu erwarten steht in der Wedemark eine Kombination aus einer zielgerichteter Auswahl der Kandidaten und dem Zufallsprinzip. Anders als in der Nachbarkommune: Burgwedel hat sich für seine künftigen Baugebiete festgelegt auf ein reines Losverfahren. Schon im August veränderte die Verwaltung dort ihre Vergabekriterien, um Ortsfremde nicht zu diskriminieren und die Vergabe nach EU-Kriterien rechtssicher zu machen. Anfang Oktober hat der Burgwedeler Rat das alte Verfahren aufgegeben. Allerdings: Die dortigen Ratspolitiker sehen in dem alleinigen Losentscheid unter Grundstücksbewerbern ausdrücklich einen Testlauf für zwei kommunale Neubaugebiete in Kleinburgwedel und Engensen. Nach dem Verkauf der Grundstücke dort will man Bilanz ziehen und neu entscheiden.

Verwaltung arbeitet noch an Konzept

Die Wedemark wird voraussichtlich keine Entweder-oder-Lösung installieren. „So viel ist klar: Es wird einen dem EU-Recht konformen Vorschlag der Verwaltung geben, der ein Einheimischen-Modell und nicht nur ein reines Losverfahren vorsieht“, kündigte Bürgermeister Helge Zychlinski an. Für Details sei es aber zu früh, solange die Verwaltung ihr Konzept noch nicht an die Politik gegeben habe. Was die Verwaltung zu erarbeiten habe für den Vorschlag, sei rechtlich sehr komplex.

Grundsätzlich werde das neue Wedemärker Modell dann bei allen Baulandvergaben angewendet. Aber der Bürgermeister rechnet durchaus mit einem Zwischenschritt. Sollte man wegen längerer politischer Beratungen vorerst noch kein rechtskonformes, vom Rat beschlossenes Modell haben, könne für den Übergang auch nur nach dem Losverfahren vergeben werden.

Ob Punkte oder Los – bisher keine Klagen

In der Wedemark wurde das Punktevergabesystem bereits für das Baugebiet Südlich Ostlandstraße in Wennebostel durch das Losverfahren ersetzt. Das Bewerbungsverfahren für sechs Grundstücke für Einfamilienhäuser und zwei Grundstücke zur Bebauung mit Zweifamilienhäusern beziehungsweise Doppelhäusern ist mittlerweile abgeschlossen. Eine Beanstandung hat es der Verwaltung zufolge nicht gegeben. Zuvor hatte die Verwaltung schon das alte Bepunktungssystem für kommunales Bauland aus den Neunzigerjahren strikt überarbeitet und so verändert auf das große Neubaugebiet Diersrahe in Bissendorf angewendet. Auch bezogen auf dieses Baugebiet sind laut Verwaltung keine Klagen eingegangen, und die Gemeinde rechnet damit nicht. Die Nachfrage nach den 13 Grundstücken für Einfamilienhäuser im kommunalen Baugebiet Diersrahe war seinerzeit riesig gewesen. 950 Bewerber hatten die Fragebögen erhalten, um sich über das ausgefeilte kommunale Punktesystem als Interessenten zu platzieren.

An der Ortsriede/Schaumburger Straße in Mellendorf sollen fünf Hektar Fläche für den Wohnungsbau erschlossen werden (rot umrandet). Links unten im Bild die Parkplätze am Rathaus und das Sportstadion auf dem Campus W. Quelle: Gemeinde Wedemark

Großes Baugebiet wird in Mellendorf entstehen

Aktuell wird jetzt nach den Baugebieten in Bissendorf und Wennebostel das nächste große Wohngebiet nahe des S-Bahnhofs in Mellendorf vorbereitet. Der Flächennutzungsplan Nördlich der Ortsriede liegt bis 4. Dezember öffentlich aus.

Ratsfraktionen haben noch nichts zu beraten

Die Wedemärker CDU-Ratsfraktion favorisiert ihr „Einheimischenmodell“, das sie im Dezember 2019 im Rat der Gemeinde beantragt hatte. Der Planungs-und Bauausschuss beauftragte daraufhin im Januar 2020 die Verwaltung, nach rechtlicher Prüfung einen Vorschlag vorzulegen. Der erste Entwurf neuer Vergaberichtlinien nach diesem Modell soll kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung in der Bau- und Entwicklungsgesellschaft ( BEG) der Gemeinde Wedemark vorgestellt und diskutiert worden sein, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Rudi Ringe berichtet.

Zufrieden scheinen die verantwortlichen Akteure der BEG, einer 100-prozentigen Tochter der Gemeinde Wedemark zur Entwicklung von Bauland, damit nicht gewesen zu sein. Der Entwurf ist zu einer weiteren Überarbeitung an die Verwaltung zurückverwiesen worden. Den Mitgliedern des Rates stehe insofern eine Vorlage aus dem Rathaus noch nicht zur Verfügung, sagt Ringe mit Bedauern. Die Fraktionen könnten sich daher derzeit keine Meinung bilden.

Bei der Vergabe von Grundstücken bei der Wohnbauentwicklung durch kommunales Bauland seien einheimische Bürger bis zu einem Drittel der Baugrundstücke besonders zu berücksichtigen, so vertritt es die CDU. Unter „einheimischen Bürgern“ werden Interessenten verstanden, die entweder selbst in dem Ortsteil, in dem das kommunale Bauland entwickelt wird, zur Miete wohnen, die dort einen festen Arbeitsplatz haben oder deren Eltern dort wohnen. Auch die CDU hatte in ihrem Antrag schon formuliert, dass die Vorgaben der EU-Kommission zu solchen Einheimischen-Modellen berücksichtigt werden müssten.

Von Ursula Kallenbach