Resse

Und wieder können Bauinteressierte in der Wedemark ein Grundstück für ihr Traumhaus erwerben: In Resse vermarktet die Bau- und Entwicklungsgesellschaft der Gemeinde auf kommunalem Bauland Grundstücke unterschiedlicher Größe für mehr als 30 Einfamilienhäuser, auch Mehrfamilienhäuser sind vorgesehen. Die Vermarktung der Grundstücke beginnt am Montag, 1. März, online auf der Internetseite der Gemeinde Wedemark.

Das geplante Wohngebiet „Neues Land“ liegt an der Kreisstraße 102 zwischen der bestehenden Resser Siedlung Lönswinkel und dem Kernort und bekommt seine Zufahrt von der K 102. Insgesamt nimmt das Plangebiet 4,4 Hektar in Anspruch. Ein Drittel davon wird als Streuobstwiese angelegt, zum Ausgleich der Wohnbaufläche in der Natur. Für die Wohnbebauung stehen rund drei Hektar zur Verfügung.

Ringat: „Ein großer Schritt für Resse“

Als einen großen Erfolg bezeichnet der Sprecher der Wählergemeinschaft Wedemark Resse (WWR), Andreas Ringat, dass das Baugebiet nun in die Vermarktung geht. „Das ist ein großer Schritt für Resse in die richtige Richtung. Der Ort braucht Wachstum für den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur“, teilt er in einer Pressemitteilung mit. Fünf Jahre habe sich die WWR im Ortsrat für das Plangebiet eingesetzt und darüber hinaus mit vielen Helfern Unterschriftensammlungen, Interessenbekundungen und Infotische organisiert. Die WWR hält im Ortsrat Resse drei Stimmen gegenüber jeweils zwei Stimmen von SPD und CDU.

Bewerbungen sind nur online möglich

Bewerben können sich Kaufinteressenten für Einfamilienhaus-Grundstücke im Vergabeverfahren ab Montag, 1. März, bis zum 15. April, für Mehrfamilienhäuser sogar bis zum 30. April. „Die Bewerbung geht nur online“, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Nachfrage. Das Formular auf der Homepage unter www.wedemark.de werde noch fertig eingerichtet. Ebenso sind die Vergaberichtlinien der Kommune – coronabedingt – noch nicht abschließend entschieden, aber in der Sitzung des Gemeinderates am 22. März steht der Beschluss darüber auf der Tagesordnung.

Vergabe auch auf Sonderweg?

Bei der Vergabe von Grundstücken auch in anderen künftigen kommunalen Baugebieten soll die Gemeinde dann unterscheiden, so der Vorschlag der Verwaltung: Es soll einerseits eine allgemeine Vergabe geben, die sich an alle Bewerberinnen und Bewerber für ein Einzelhaus-Grundstück in der Gemeinde Wedemark unabhängig von deren Wohnort richtet. Wer dabei zum Zuge kommt, soll EU-gesetzeskonform per Losverfahren ermittelt werden.

Hausbau soll Einheimische vor Ort binden In der Wedemark hatte sich die CDU für das so genannte Einheimischenmodell stark gemacht, das sich jetzt im Vorschlag für die 50-Prozent-Regelung der Gemeinde wiederfindet. Damit soll jüngeren Generationen der Verbleib oder die Rückkehr in die Wedemark erleichtert werden. Auch soll das Modell die Einheit von Arbeitsort und Lebensmittelpunkt stärken – nicht zuletzt die Freiwilligen Feuerwehren und Vereine sollen davon profitieren. Nach Informationen dieser Zeitung prüft die CDU im Kontakt mit ihrem EU-Abgeordneten David McAllister zurzeit ein weiteres Herunterbrechen dieser veränderten Vergaberichtlinie. Dann wäre nicht nur die Gemeinde Wedemark als Bezugsgröße bei Vergabevorteilen zu berücksichtigen, sondern das Einheimischenmodel könnte sogar für jede einzelne Ortschaft gelten. uc

Zum anderen soll es einen Sonderweg geben: Bis zu 50 Prozent der Einzelhaus-Grundstücke in künftigen Baugebieten – das würde möglicherweise auch schon das Areal „Neues Land“ betreffen – werden sich nur an Interessenten richten, die ihren Hauptwohnsitz in der Wedemark haben oder an Bewerber, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre aus der Wedemark weggezogen sind und vor ihrem Wegzug mindestens zehn Jahre in der Wedemark gewohnt haben.

Von Ursula Kallenbach